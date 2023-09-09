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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elektronik kelepçeli 'uzaklaştırma' kararı bitti! Koca, eşinin kapısına dayandı!

        'Uzaklaştırma' kararı bitti! Kapıya dayandı!

        İstanbul Sultangazi'de, hakkında elektronik kelepçeli uzaklaştırma kararı bulunan koca, kararın bittiği gün eşinin yaşadığı evin önüne gelerek tehditler savurdu. Kameraya yansıyan görüntülerde sokak ortasındaki adamın, balkondaki Yasemin E.'ye, "Çık bakalım dışarı" dediği duyuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:31
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        'Uzaklaştırma' kararı bitti! Kapıya dayandı!
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        Kadına tehdit de şiddet de bitmiyor. İstanbul'daki olay, 4 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinde, Sultangazi'ndeki Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi.

        EŞİNİ VE AİLESİNİ RAHATSIZ ETTİ

        DHA'da yer alan habere göre eşiyle boşanma aşamasındaki Yasemin E., annesinin evinde yaşamaya başladı. Boşanma süreci içerisinde eşi sık sık Yasemin E.'nin yaşadığı eve gelerek kendisini ve ailesini rahatsız etti.

        ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI

        Yasemin E.'nin şikayetçi olması üzerine eşine uzaklaştırma kararı verilerek elektronik kelepçe takıldı.

        'UZAKLAŞTIRMA' BİTTİ TEHDİT ETTİ

        Uzaklaştırma kararının bittiği gün, Yasemin E.'nin yaşadığı evin önüne gelen adam, yine tehditler savurdu.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Yasemin E. o anları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde, sokak ortasındaki adamın, balkondaki Yasemin E.'ye, "Çık bakalım dışarı" dediği duyuluyor.

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        #Kadına tehdit
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