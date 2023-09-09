'Uzaklaştırma' kararı bitti! Kapıya dayandı!
İstanbul Sultangazi'de, hakkında elektronik kelepçeli uzaklaştırma kararı bulunan koca, kararın bittiği gün eşinin yaşadığı evin önüne gelerek tehditler savurdu. Kameraya yansıyan görüntülerde sokak ortasındaki adamın, balkondaki Yasemin E.'ye, "Çık bakalım dışarı" dediği duyuldu
Kadına tehdit de şiddet de bitmiyor. İstanbul'daki olay, 4 Eylül Pazartesi günü sabah saatlerinde, Sultangazi'ndeki Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi.
EŞİNİ VE AİLESİNİ RAHATSIZ ETTİ
DHA'da yer alan habere göre eşiyle boşanma aşamasındaki Yasemin E., annesinin evinde yaşamaya başladı. Boşanma süreci içerisinde eşi sık sık Yasemin E.'nin yaşadığı eve gelerek kendisini ve ailesini rahatsız etti.
ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI
Yasemin E.'nin şikayetçi olması üzerine eşine uzaklaştırma kararı verilerek elektronik kelepçe takıldı.
'UZAKLAŞTIRMA' BİTTİ TEHDİT ETTİ
Uzaklaştırma kararının bittiği gün, Yasemin E.'nin yaşadığı evin önüne gelen adam, yine tehditler savurdu.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Yasemin E. o anları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde, sokak ortasındaki adamın, balkondaki Yasemin E.'ye, "Çık bakalım dışarı" dediği duyuluyor.