İlk ve orta dereceli okullarda Nisan ayı ara tatili, koronavirüs tedbirleri kapsamında öne çekildi. 16 Mart'ta başlayan 1 haftalık tatilin ardından öğrenciler için 23 Mart Pazartesi gününden itibaren 'uzaktan eğitim' ile ders başı yapacak. Öğrenciler için ders zili bu defa ekran başında çalacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart tarihleri arasında evlerinde ekran başına geçerek, TRT ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim görecek.

20'ŞER DAKİKALIK VİDEOLAR

Okullardaki eğitim sürecinin aksamaması için devreye alınan uzaktan eğitim döneminde tüm dersler 20'şer dakikalık videolar şeklinde yayınlanacak. İlkokullar ve ortaokullar için ilk dersler Türkçe-Matematik, liseler için Türk Dili Edebiyatı, Matematik ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi olarak planlandı. Bakanlık uzaktan eğitim ile ilgili ders içeriklerini oluşturmak ve oluşturulan içerikleri ekrandan öğrencilere anlatmak üzere alanlarında uzman branş öğretmenleri arasında görev bölümü yaptı. Uzaktan eğitim içerikleri, Ankara İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu´nda öğretmenler tarafından hazırlanıyor. Öğretmenler, ders konularını dijital ortama uyarlıyor.

6 SINIF STÜDYOYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

4'ncü sınıfa kadar olan öğrencilerin ders çekimleri ise İstanbul'da Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi´nde gerçekleştiriliyor. TRT ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yapılan çekimler için 6 sınıf stüdyoya dönüştürüldü. 25 kişilik reji ekibi ile anlatılacak derslerin çekimleri gerçekleştiriliyor.

MÜFREDAT DİJİTAL ORTAMA AKTARILIYOR

Ankara'daki okulda görev yapan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nden Sınıf Öğretmeni Burcu Saylam, öğrencilerin eğitiminin aksamaması ve müfredatın uzaktan eğitime uyarlanması için özverili bir çalışma yürüttüklerini söyledi. İlk ve orta dereceli okulların müfredatında bulunan her ders için ayrı hazırlık yaptıklarını anlatan Saylam, "Konuların dijital versiyona aktarılmasını yapıyoruz. Görseller, etkinlikler yine öğrenci düzeyine uygun olarak hazırlanıyor. Burada öğretmenlerimiz sunum şeklinde öğrenciye nasıl aktaracağını düşünerek bütün detaylarıyla konuları, ders kitaplarımız, müfredatımız öncelik alınarak bunu dijital versiyonuyla ekrana aktarılacak şekle getiriyoruz. Sınıf ortamında öğrenci kendisini hiç uzakta hissetmeden eğitimini alacak. Karşısında öğrenci varmış gibi, konularımızı yine aynı şekilde ekrandan yansıtıyoruz. Öğrencimiz nerede kaldıysa bizler de ona göre hazırladık bütün içerikleri, aynen o şekilde devam edecek konular" dedi.

'TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK'

İstanbul'da çekimlerin yapıldığı okulda görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı İzleme Değerlendirme Daire Başkanı Songül Koçar da çalışmalar hakkında bilgi verdi. Koçar, "Öğrencilerimiz bu süreçte eğitim ve öğretimden geri kalmamaları için tüm hazırlıklarımızı hem Ankara´da hem de İstanbul´da devam ettiriyoruz. Tüm imkanları seferber ederek öğrencilerimizin derslerine kaldıkları yerden devam edecekleri çalışmayı başlattık. Bu çalışmaların tüm ayrıntılarını velilerimizle paylaşıyoruz. Hangi saat diliminde, hangi öğrencinin hangi dersi dinleyeceğini duyuracağız. TRT ile çok ciddi bir iş birliği içindeyiz. Farklı kanallarla da planlamamız var. Öğrenciler izleyebildikleri takdirde derslerden yararlanacaklar. Ancak öğrenciler dersi kaçırdığı zaman ya da aynı hane içerisinde birkaç tane öğrenci varsa farklı kanallardan, internet ortamından EBA´dan derslerini takip edebilecekler" dedi.

DERSLER 15-20 DAKİKA SÜRECEK

Derslerin öğrencilerin dikkat düzeylerinin dikkate alınarak hazırlandığı ve çekildiğini söyleyen Koçar, "İki haftalık süre içerisinde hangi derslerimiz varsa önce içerikleri hazırlanıyor ve çekimlerini tamamlıyoruz. Öğrencilerimiz sınıfta olduğu gibi olmayacak burada. Öğrencilerimizin dikkat seviyelerini de göz önünde bulundurarak derslerimizi uygun olduğunca öğrencilerimize uygun olarak planladık. 15-20 dakikalık dersler hazırladık. Öğrencilerimizin ders aralarında da aktiviteler yapacağı sunumlar olacak. Hem sosyal yönden hem zihinsel yönden gelişimlerini desteklemeye çalışacağız" diye konuştu.

Koçar, velilere de tavsiyelerde bulunarak, "Velilerimizden ders saati süresi içerisinde ekran başında ya da hangi kanalda takip ediyorsa öğrencilerin orada olmasını sağlamalarını istiyoruz. Bol bol kitap okumalarını dinlenmelerini ve kendi kişisel gelişimlerine uygun aktiviteleri yapmalarını ve kitap okumalarını tavsiye ediyoruz" dedi.