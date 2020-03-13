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Koronavirüs ile ilgili alınan önlemler kapsamında, Cumhurbaşkanı başkanlığında tüm bakanların katıldığı toplantı sonrası okulların tatil edilmesi ve online eğitim sürecinin başlatılması kararı üzerine Türk Telekom bir açıklama yaptı. Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, fiber altyapısı ve SEBİT online platformu ile tüm öğrencilere desteğe hazır olduklarını belirtti.

Ümit Önal, EBA Kampanyası ile tüm Türk Telekom bireysel mobil abonelerine; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA çevrimiçi sosyal eğitim platformu kullanımlarında 3 GB internet hediye ettiklerini söyledi.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şunları söyledi:

“Virüsün dünyadaki etkilerini uzun süredir takip ediyorduk. Türk Telekom olarak altyapı yatırımlarımızı sık sık kamuoyuyla da paylaşmıştık. Online eğitim ile ilgili de şirketimiz SEBİT’in yıllara dayanan bilgi ve tecrübesi var. Salgının dünyada yayılma sürecinde de uzaktan eğitim konusunda yapılacakları kamudaki yetkililerle görüşerek pek çok senaryo üzerinde çalışmıştık. Bakanlar Kurulu’nun aldığı bu karara başta fiber altyapımız ve teknolojimizle her türlü desteği vermek için hazırız.”

'EBA' YAZIP SMS GÖNDEREN ABONELERE VERİLECEK

Ümit Önal bu süreçte öğrencilere ve velilere destek olmayı sürdüreceklerini vurguladı. Fiber altyapı, baz istasyonları, Vitamin uygulaması ve Türk Telekom’un iştiraki SEBİT’in deneyimli ekibi ile gerekli hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Türk Telekom CEO’su Önal, kamu otoritesiyle uzun süredir çalışma yürüttüklerinin de altını çizdi.

Diğer yandan, “EBA” yazıp 5555’e SMS gönderen faturalı ya da faturasız hat kullanan tüm mobil abonelerine, Türk Telekom tarafından EBA kullanımlarında 3 GB internet hediye edilecek.

'MÜFREDAT İLE UYUMLU HALE GETİRİLİYOR'

ODTÜ Teknokent’te 1998 yılından beri Ar-Ge yaptıklarını belirten Türk Telekom İştiraki Sebit Genel Müdürü Ahmet Eti ise “Türkiye’nin en büyük eğitim teknolojileri şirketiyiz. Türk Telekom’un grup sinerjisinden de aldığımız güçle, teknolojiyi yenilikçi ve etkin bir şekilde kullanarak ulusal ve uluslararası eğitim çözümleri üretiyoruz. Geliştirdiğimiz uygulamalar hâlihazırda pek çok özel ve devlet okulunda başarıyla çalışıyor. Uygulamalarımız ve programlarımız öğretmen ve öğrencilerden aldığımız geri bildirim ile sürekli geliştiriliyor ve müfredat ile uyumlu hâle getiriliyor” dedi.

Ahmet Eti; dijital eğitim ürünleri Vitamin’in hâlen on binlerce öğrenci tarafından kullanıldığını ve üniversiteye hazırlananlar için de Temel Yeterlilik Testi(TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) derslerini Raunt aracılığıyla sunduklarını belirtti.