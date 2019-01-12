İçerisinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksi'sinin uzağında bir şeyler uzaya radyo dalgaları yayılmasına sebep oluyor.

Nature dergisinin Çarşamba günü yayınlanan sayısında yer alan bir çalışmada yer alan bilgilere göre, bilim insanları uzayda ikinci kez tekrar eden radyo sinyalleri keşfetti.

Keşifin ayrıca Amerikan Astronomi Topluluğu'nun 233. buluşmasında sunulduğu belirtildi.

Radyo sinyallerinin sadece milisaniye uzunluğunda radyo dalgaları şeklinde olduğu ifade edildi. Bu tip radyo sinyalleri uzayda sıkça görülüyor, ancak bunların tekrar eden şekilde olması tarihte ikinci kez görülüyor.

Tekrarlayan radyo sinyallerinin ilk 2015 yılında Arecibo radyo teleskobu tarafından keşfedilmiş ve FRB 121102 ismi verilmişti. 2018 yılında sinyallerin muazzam miktarda büyük enerji taşıdığı açıklanmıştı.

Yeni keşfedilen 'tekrarlayan radyo sinyaline' ise FRB 180814.J0422+73 isminin verildiği ve 1.5 milyar ışık yılı uzaklıktaki aynı konumdan 6 kez aynı sinyalin geldiği belirtildi.

Bilim insanlarının yeni keşfedilen radyo teleskobun devreye girmesiyle birlikte bu tip radyo sinyallerinin gizemini çözmek konusunda önemli bir mesafe katedileceğine inandıkları bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ