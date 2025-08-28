Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?
Uzaydan Gelen Fırtına (Geostorm) filmi, 28 Ağustos Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu ve yönetmenliğini Dean Devlin'in üstlendiği film, 2017 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncuları...
Uzaydan Gelen Fırtına filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. İlgi çekici senaryosu ve kadrosunda yıldız isimlerin bulunduğu film, gişede istediğini bulamazken olumsuz eleştiriler aldı. Peki, "Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Geostorm filmi ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ KONUSU
Küresel iklim değişiklikleri sebebiyle eşi benzeri görülmemiş doğal felaketlerin dünyayı tehdit etmesiyle Dünya'nın önde gelen liderleri, herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Ancak bir şeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan bu sistem ona saldırmaya başlar.
UZAYDAN GELEN FIRTINA OYUNCULARI
Gerard Butler .... Jacob "Jake" Lawson, bir uydu tasarımcısı, eski ICSS komutanı ve Hannah'nın babası
Jim Sturgess .... Dışişleri Bakan Yardımcısı Max Lawson, Jake'in erkek kardeşi ve Hannah'nın amcası
Abbie Cornish .... ABD Gizli Servis Ajanı Sarah Wilson, Max'in nişanlısı
Ed Harris .... ABD Dışişleri Bakanı Leonard Dekkom
Andy García .... ABD. Başkan Andrew Palma
Richard Schiff .... Virginia Senatörü Thomas Cross
Alexandra Maria Lara .... uzay istasyonu komutanı Ute Fassbinder ve Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi Astronotu
Robert Sheehan .... ICSS İngiliz ekibi üyesi Duncan Taylor ve Birleşik Krallık Uzay Ajansı Astronotu
Eugenio Derbez .... ICSS'nin Meksikalı mürettebat üyesi Al Hernandez ve Meksika Uzay Ajansı Astronotu
Adepero Oduye .... ICSS ve Nijeryalı mürettebat üyesi Eni Adisa ve Ulusal Uzay Araştırma ve Geliştirme Ajansı Astronotu
Amr Waked .... Ray Dussette, ICSS ve CNES Astronotunun Fransız mürettebatı
Daniel Wu .... Cheng Long, Hong Kong merkezli Dutch Boy (Hollandalı Çocuk) Programının süpervizörü
Zazie Beetz .... bir siber güvenlik uzmanı. Dana ve Max'in yakın arkadaşı
Talitha Bateman .... Hannah Lawson. Jake'in kızı ve Max'in yeğeni. Filmin başlangıç ve bitiş anlatıcısı.
Billy Slaughter .... Karl Dright
Tom Choi .... Çin Temsilcisi Lee
Mare Winningham .... Dr. Jennings
Jeremy Ray Taylor .... Emmett
Gregory Alan Williams .... General Montgaff
Drew Powell .... Chris Campbell
Katheryn Winnick .... Jake'in eski karısı ve Hannah'nın annesi Olivia Lawson olarak rol almıştı, ancak yeniden çekimler sırasında rolü Julia Denton'la yeniden şekillendi.