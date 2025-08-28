Uzaydan Gelen Fırtına filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. İlgi çekici senaryosu ve kadrosunda yıldız isimlerin bulunduğu film, gişede istediğini bulamazken olumsuz eleştiriler aldı. Peki, "Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Geostorm filmi ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ KONUSU

Küresel iklim değişiklikleri sebebiyle eşi benzeri görülmemiş doğal felaketlerin dünyayı tehdit etmesiyle Dünya'nın önde gelen liderleri, herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Ancak bir şeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan bu sistem ona saldırmaya başlar.

UZAYDAN GELEN FIRTINA OYUNCULARI

Gerard Butler .... Jacob "Jake" Lawson, bir uydu tasarımcısı, eski ICSS komutanı ve Hannah'nın babası

Jim Sturgess .... Dışişleri Bakan Yardımcısı Max Lawson, Jake'in erkek kardeşi ve Hannah'nın amcası

Abbie Cornish .... ABD Gizli Servis Ajanı Sarah Wilson, Max'in nişanlısı

Ed Harris .... ABD Dışişleri Bakanı Leonard Dekkom

Andy García .... ABD. Başkan Andrew Palma