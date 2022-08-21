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Haberler Televizyon Uzaydan Gelen Fırtına filmi oyuncuları kim ve konusu ne? Geostorm filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Uzaydan Gelen Fırtına filmi oyuncuları kim ve konusu ne? Geostorm filmi ne zaman çekildi?

Uzaydan Gelen Fırtına filmi beyaz perdenin ardından, televizyon izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Dean Devlin'in üstlendiği film 21 Ağustos akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler "Uzaydan Gelen Fırtına filmi oyuncuları kim ve konusu ne, Geostorm filmi ne zaman çekildi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte film hakkında merak edilen soruların yanıtı...

Uzaydan Gelen Fırtına filmi oyuncuları kim ve konusu ne? Geostorm filmi ne zaman, nerede çekildi?

Uzaydan Gelen Fırtına filmi vizyona girdiği 2017 yılında sinemaseverlerden tam not almaya başarmış, ilgi çekici senaryosu ve kadrosunda yıldız isimlerin bulunduğu film 21 Ağustos akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Peki yönetmenliğini ve senaristliğini Dean Devlin'in üstlendiği Uzaydan Gelen Fırtına filminin oyuncuları kim ve konusu ne, Geostorm filmi ne zaman çekildi? İşte tüm detaylar...

UZAYDAN GELEN FIRTINA FİLMİ KONUSU

Küresel iklim değişiklikleri sebebiyle eşi benzeri görülmemiş doğal felaketlerin dünyayı tehdit etmesiyle Dünya'nın önde gelen liderleri, herkesi güvende tutmak için karmaşık bir uydu ağı oluşturmak üzere bir araya gelirler. Ancak bir şeyler ters gider ve Dünya'yı korumak için yapılan bu sistem ona saldırmaya başlar.

UZAYDAN GELEN FIRTINA OYUNCULARI

Gerard Butler .... Jacob "Jake" Lawson, bir uydu tasarımcısı, eski ICSS komutanı ve Hannah'nın babası
Jim Sturgess .... Dışişleri Bakan Yardımcısı Max Lawson, Jake'in erkek kardeşi ve Hannah'nın amcası
Abbie Cornish .... ABD Gizli Servis Ajanı Sarah Wilson, Max'in nişanlısı
Ed Harris .... ABD Dışişleri Bakanı Leonard Dekkom
Andy García .... ABD. Başkan Andrew Palma
Richard Schiff .... Virginia Senatörü Thomas Cross
Alexandra Maria Lara .... uzay istasyonu komutanı Ute Fassbinder ve Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi Astronotu
Robert Sheehan .... ICSS İngiliz ekibi üyesi Duncan Taylor ve Birleşik Krallık Uzay Ajansı Astronotu
Eugenio Derbez .... ICSS'nin Meksikalı mürettebat üyesi Al Hernandez ve Meksika Uzay Ajansı Astronotu
Adepero Oduye .... ICSS ve Nijeryalı mürettebat üyesi Eni Adisa ve Ulusal Uzay Araştırma ve Geliştirme Ajansı Astronotu
Amr Waked .... Ray Dussette, ICSS ve CNES Astronotunun Fransız mürettebatı
Daniel Wu .... Cheng Long, Hong Kong merkezli Dutch Boy (Hollandalı Çocuk) Programının süpervizörü
Zazie Beetz .... bir siber güvenlik uzmanı. Dana ve Max'in yakın arkadaşı
Talitha Bateman .... Hannah Lawson. Jake'in kızı ve Max'in yeğeni. Filmin başlangıç ​​ve bitiş anlatıcısı.
Billy Slaughter .... Karl Dright
Tom Choi .... Çin Temsilcisi Lee
Mare Winningham .... Dr. Jennings
Jeremy Ray Taylor .... Emmett
Gregory Alan Williams .... General Montgaff
Drew Powell .... Chris Campbell
Katheryn Winnick .... Jake'in eski karısı ve Hannah'nın annesi Olivia Lawson olarak rol almıştı, ancak yeniden çekimler sırasında rolü Julia Denton'la yeniden şekillendi.

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