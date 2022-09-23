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Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

Bir döneme damgasını vuran Ekmek Teknesi dizisi, 16 Kasım 2002 tarihinde yayın hayatına başladı. Hasan Kaçan, Esin Civangil, Kadir Çöpdemir, Cem Kılıç ve Savaş Dinçel gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi, üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hafızalardaki yerini koruyor. Türk dizi tarihinin unutulmazları arasında yer alan Ekmek Teknesi'nin oyuncularından bazıları hayatını kaybederken bazıları da gözlerden uzakta yaşam sürüyor. İşte, Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri...

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  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    Verdiği mesajlar ve mahalle kültürünün yansıtmasıyla kendi döneminin en çok izlenen yapımlarından biri olan Ekmek Tekenesi'nin ilk yayın tarihinin üzerinden tam 20 yıl geçti.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    Orta sınıf kendi halinde bir mahallenin yaşamını, sevinçleri ve hüzünleri ile hayata tutunma çabalarını anlatan Ekmek Teknesi dizisinin oyuncuları arasında; Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Peker Açıkalın, Kadir Çöpdemir ve Hasan Kaçan gibi ünlü isimler rol aldı.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    Dizinin oyuncularından Savaş Dinçel, aramızdan 2007 yılında ayrıldı. Diğer oyuncuların bir kısmı gözlerden uzak bir yaşam sürerken, bazıları da hala günümüzde de sinema ve televizyonlarda karşımıza çıkıyor.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    İşte, Bir döneme damgasını vuran ve Türk dizi tarihinin unutulmazları arasında yer alan Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri...
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    SAVAŞ DİNÇEL (NUSRET BABA)

    Türk sineması ve tiyatrosunun usta ismi Savaş Dinçel, Fırıncı Nusret Baba karakteriyle izleyici karşısına çıkmış ve büyük beğeni toplamıştı. Mahalledekilerin saygı duyduğu ve karakterlerin 'Nusret Baba' diye hitap ettiği Savaş Dinçel, 2007 yılında aramızdan ayrıldı.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    Dinçel, 20 Aralık 2007 tarihinde İstanbul'daki evinde iç kanama geçirdi ve aynı gün tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Usta oyuncu, 21 Aralık 2007 tarihinde İstanbul'daki Zincirlikuyu Mezarlığı'na toprağa verildi.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    SERMİN HÜRMERİÇ (AYHAN HANIM)

    73 yaşındaki Sermin Hürmeniç, dizide Nusret Baba'nın eşini ve 5 kız çocuğu annesi Ayhan Hanım'ı canlandırmıştı.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    Hürmeniç, Ekmek Teknesi'nen sonra ekranlardan kopmadı. Gülbeyaz, Serçe, Araf Zamanı ve son olarak Mihrap Yerinde dizilerinde rol aldı.  
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    Muhsin Bey filminde adını duyuran sanatçı, film sonrasında Şener Şen ile evlenmişti. Ancak çiftin 11 yıllık evlilikleri 1997'de bitmişti. İkilinin bu beraberliklerinden Bengü Şen adında kızları dünyaya geldi.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    SELİN DİLMEN (NECİBE)

    Dizide Terzi Necibe Hanım karakterini canlandıran Selin Dilmen, Ekmek Teknesi'nden sonra 2012 yılına kadar,  Büyük Umutlar, Hayat Apartmanı, Kış Masalı ve gibi yapımlarda rol aldı.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    Kadıköy'de yaşayan Dilmen, uzun süredir ekranlardan uzak. Spor spikeri Ümit Aktan ile evliliğinden Dilara adında bir kızı olan oyuncu, 2011 yılında N'aber Bacanak diziyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    KADİR ÇÖPDEMİR (KİRLİ)

    Meslek hayatına radyoculuk yaparak başladıktan sonra ilk kez Ekmek Teknesi'nde canlandırdığı 'Kirli' karakteriyle hafızalara kazınan Kadir Çöpdemir, sonrasında pek çok dizi ve yapımda rol aldı ve talk show'lar yaptı.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    Radyo programını sürdüren 53 yaşındaki Çöpdemir, son olarak, Adam Mısın?, Yolsuzlar Çetesi ve Mihrap Yerinde adlı yapımlarda boy gösterdi.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    PEKER AÇIKALIN (CENGİZ)

    'Cengiz' karakteriyle büyük beğeni toplayan Peker Açıkalın, Kadir Çöpdemir ile iyi bir ikili olmuştu. Çiçek Taksi'deki şöhretini Ekmek Teknesi ile pekiştiren Açıkalın, daha sonra pek çok ünlü yapımda rol aldı. Avrupa Yakası'ndaki 'Gaffur' tiplemesi büyük yankı uyandırdı. Yalan Dünya ve Yahşi Cazibe dizilerinde boy gösterdi.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    Açıkalın Hababam Sınıfı'nın yeni jenerasyon serilerinde de rol aldı. Ardında sırasıyla, Maskeli Beşler: Irak, Amerikalılar Karadeniz'de 2, Maskeli Beşler: Kıbrıs, Destere, Vezir Parmağı ve Karımı Gördünüz mü? adlı filmlerde boy gösterdi.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    Ünlü oyuncu 'Baba 1.5' adlı sinema filminin çekimleri sırasında tanıştığı eşi Çiğdem Koç'tan bir erkek çocuk sahibi oldu.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    Daha önceki evliliklerinde Niran Ünsal'dan Narin Şeker, Melek Taşkın'dan ise Perim Yakut adında iki kızı olan 57 yaşındaki Peker Açıkalın, "Allah, gerçek anlamda analık - babalık yapabilecek herkese nasip etsin. Kız veya erkek, sonuçta ikisi de evlat. Hayırlısıyla gelsin, sağlıkla büyüsün, bizlere, vatana ve millete yararlı bir insan olsun" demişti.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    AHMET YENİLMEZ (CELAL)

    Usta oyuncu Ahmet Yenilmez dizide 'Celal' karakterini canlandırıyordu. Ekmek Teknesi'nden önce Deli Yürek dizisiyle tanınan Yenilmez, ardından Acı Hayat ve Kurtlar Vadisi Pusu döneminin çok konuşulan dizilerinde rol aldı.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    Yenilmez son olarak Kuruluş Osman dizisinde Demirci Davut karakterini canlandırdı. Ahmet Yenilmez, Ankara'da Sanat Merkezi kurdu.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    HASAN KAÇAN (HEREDOT CEVDET)

    Ekmek Teknesi'nde kahveye girerek, "Kardeşlerim toplanın, anlatıyorum" diyerek anlatmaya başladığı hikayelerle akıllarda yer edindi.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    63 yaşındaki sanatçı, Fesuphanallah, Eşref Saati, A.R.O.G, Leyla ile Mecnun gibi dizilerde de yer aldı.

    Kaçan daha sonra da 'Heredot Cevdet Saati' adlı bir TV programı yaptı.   
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    ARZU OŞ (SONNUR)

    Dizide Nusret Baba'nın en küçük ve yaramaz kızı olan Sonnur'u canlandıran Arzu Oş uzun süredir ekranlardan uzak.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    39 yaşındaki oyuncu, 'koruyucu aile' olarak dört yaşında bir erkek çocuğu olduğunu açıklamıştı.

    Sekiz yıldır ekranlardan uzak kalan Arzu Oş, Emret Komutanım, Kızlar Yurdu ve son olarak Küçük Hesaplar adlı dizide rol aldı.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    BAYKUT BADEM (SÜHA)

    Dizide Ana kuzusu Süha karakterini canlandıran Baykut Badem de uzun süredir ekranlardan uzak isimlerden.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    Özlem Cenker hayatını birleştiren oyuncu, aynı zamanda senaristlik yapıyor. Badem şu sıralar Kalk Gidelim dizisinin yazarlarından biri. Badem'in Ata adında oğlu bulunuyor.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    ERAY DEMİRKOL (NAİM)

    Süper Baba'da oynadığı Alim rolü ve Deli Yürek'teki İsa rolü ile şöhretini pekiştiren Eray Demirkol, Ekmek Teknesi'nde ise çırak Naim karakterini canlandırdı.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    Demirkol, 2018 yılında Gamze Akyel ile evlendi. Çiftin bu evliliğinden Ege Ant isminde oğulları dünyaya geldi.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    En son 2012 yılında Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programına katılan oyuncu ilk soruda elenerek gündeme gelmişti. Daha sonra katıldığı bir televizyon programında "Bundan böyle hiçbir yarışmaya katılmayacağım" demişti.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    CEM KILIÇ (KORKUT)

    Ekmek Teknesi'nin bıçkın delikanlısı “Korkut” olarak tanındı. 'Lan Jale' repliği akıllara kazındı. Cem Kılıç, Sıcak Saatler, Çılgın Bediş, Mavi Düşler, Hayat Bağları, Okul, Limonata, Çapkın, Ah Polis Olsam gibi pek çok dizi ve filmde rol almıştır.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    Cem Kılıç oyunculuğun yanı sıra müzisyenlik yolunda da ilerlemiştir.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    EKİN TÜRKMEN (SONGÜL)

    Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Ekin Türkmen, ilk oyunculuk deneyimini bu dizide yaşadı. Ekmek Teknesi'ndeki performansı onun kariyerinin ilerlemesinde önemli bir yer edindi.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    Ardından, Acı Hayat, Menekşe ile Halil, Adanalı ve son olarak Ramo adlı dizide rol boy gösterdi.

    Türkmen ayrıca, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminde de rol aldı.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    ESİN CİVANGİL (JALE)

    'Korkut'un sevgilisi olan Jale, dizide evin kızlarından biriydi. İlk kez Ekmek Teknesi ile televizyonlaa tanışan oyuncu, daha sonra pek çok dizide rol aldı.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    2008 yılında kamera karşısına geçtiği Kadri'nin Götürdüğü Yere Git adlı filmle sinemaya da adım attı.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    38 yaşındaki Civangil, Pusat, Arka Sıradakiler, Güzel Köylü, Baharı Beklerken ve son olarak  Kızım Gibi Kokuyorsun gibi yapımlarda rol aldı.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    KERİM YAĞCI (BİCAN)

    İlk olarak TRT'nin Koçum Benim dizisinde Rıfkı karakterine hayat veren Kerim Yağcı, Ekmek Teknesi'nde Korkut'un sağ kolunu canlandırıyordu.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    36 yaşındaki oyuncu Ekmek Teknesi'nden sonra, Kınalı Kuzular, Dicle, Benim Annem Bir Melek, Yabancı Gelin, Güzel Köylü ve son olarak Kalk Gidelim dizisinde rol aldı.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    MEHMET USTA (ÖLÜ)

    Mehmet Usta dizi tarihinin en ilginç karakterlerinden birini canlandırdı. Mahallenin berberi ve Heredot Cevdet'in kahvede anlattığı hikayeleri dinler en can alıcı yerinde 'Allah' diyerek bağırmalarıyla hafızalarda yer edindi.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    47 yaşındaki oyuncu, “Bez Bebek” adlı bir dizideki “Joker”, "Leyla ile Mecnun" adlı dizide ise "Kamil" karakterini canlandırdı.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    MEHTAP BAYRİ (MEHBARE)

    eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Mehtap Bayri, 90'lı yıllara damgasını vuran ve Ebru Gündeş'in başrol oynadığı Fırtınalar dizisiyle televizyon dünyasına adım attı. Deli Yürek'ten sonra Ekmek Teknesi'nde rol aldı. Dizide evin en büyük kızıydı. "Allah canımını alsa da kurtulsam" repliğiyle akıllara kazındı.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    Oyunculuğuyla dizilerin aranılan ismi olmayı kısa sürede başardı. Geniş Aile, Kertenkele, Hangimiz Sevmedik ve son olarak Kalk Gidelim dizisinde rol aldı.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    MELİKE GÜNER (SONAY)

    Mahallenin Muhtarları dizisinden sonra Ekmek Teknesi kadrosuna dahil olan ve Nusret Baba'nın kızlarından Sonay'ı canlandıran Melike Güner de dizinin parlayan yıldızlarındandı.
  • Üzerinden tam 20 yıl geçti! Ekmek Teknesi'nin oyuncularının son halleri şaşırttı!

    Doktorlar dizisindeki Zenan karakteriyle şöhretini pekiştirmiş, Halil Sezai ile başrolünü oynadığı İncir Reçeli filmi ile herkes tarafından tanınmıştı.

    Tiyatro sahnesinde de pek çok oyunda rol alan Güner, 2013 yılında Ali Haydar Bozkurt ile evlendi.

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