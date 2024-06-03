Üzerine bastığı yılan ölümü oldu!
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bahçede çalışırken yılan tarafından ısırılan 75 yaşındaki Gülsahin Çakmak isimli yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Artvin'de alınan bilgiye göre, Yusufeli ilçesine bağlı Sebzeciler köyünde Gülsahin Çakmak (75), bahçesinde çalışırken üzerine bastığı yılan tarafından ısırıldı.
KOMŞULARI HASTANEYE GÖTÜRDÜ
İHA'da yer alan habere göre komşuları, durumu fark eder etmez hemen yaşlı kadını Yusufeli Devlet Hastanesine götürdü. İlk müdahalenin ardından Çakmak, Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı.