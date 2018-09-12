Küçük çocuk top topladığı sırada...

Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesinde bulunan Fikri Bayrıl Spor Tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manisa'da faaliyet gösteren bir spor kulübünde futbol oynayan 7 yaşındaki Muharrem Ege Öztürk, antrenörler eşliğinde arkadaşlarıyla birlikte sabah saatlerinde antrenmana başladı. İHA'nın haberine göre, antrenmanda arkadaşlarının sürüklediği tekerlekli kale direği, Öztürk'ün top topladığı sırada üzerine devrildi. Ağır yaralanan Öztürk'e olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra önce özel bir hastaneye ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı. Öztürk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Minik Öztürk'ün ölüm haberi ailesini yasa boğarken, yakınları hastaneye akın etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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