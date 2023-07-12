Uzi ve Mustafa Sandal arasında 'konser sırası' polemiği

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"UMARIM BAHSETTİĞİN BAŞARILARA ULAŞIRIM"



Mustafa Sandal'ın bu sözlerinin ardından Uzi bir açıklama daha yaptı. Rapçi, "Sen de beni arayıp buradaki gibi samimi bir dille en son sahneye çıkmak istediğini söyleseydin, ben de geçmişindeki başarılarına saygı duyarak senden önce çıkabilirdim Mustafa ağabey. Yaşım 25 şu ana kadar global ve ülkemizin sınırlarında çok fazla bvaşarılı oldu yazmaya üşendim. Umarım ben de bahsettiğin başarılara ulaşırım. Bunun için elimden geleni yapıyorum. 30 yıl sonra geçmişimde başardıklarım ve o an elde ettiklerimle yaşamayı öğrenmek istiyorum fazlasını değil. Ben de seni seviyorum" yanıtını verdi.