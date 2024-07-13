Uzman çavuşu öldürdü, beraatini istedi

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren sanık 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.B, maktul U.C.D'nin eşi F.D, annesi S.D. ve babası Y.D. ile taraf avukatları katıldı.

Savcı mütalaasını yineleyerek, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık F.B. savunmasında, ailesine ve kendisine yapılan saldırıyı önlemek amacıyla olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Pişman olduğunu iddia eden sanık, "Keşke olmasaydı. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Müştekiler ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.