Uzman isim daha önce depremi öngörmüştü 0:00 / 0:00

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 19.02de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Jeoloji uzmanı ve Bilim Akademisi üyaesi Prof. Dr. Naci Görüş şu ifadeleri kullandı:

— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 9, 2022

"RİSK AZALTMAPLANLARI" HAZIRLANMALI

Arkadaşlar, Malatya- Pütürge/Tekederesi yöresinde 5,2’lik deprem oldu. Daha önce, 12/11/2021’de de burada 4,8 deprem olmuştu. Biliyorsunuz, 2020 Elazığ depreminden sonra büyük depremlerin Çelikhan- Erkenek hattına doğru kayacağını söylemiş yöneticileri uyarmıştım. Bugünkü Deprem de gösteriyor ki depremler bu hatta doğru ilerliyor. Deprem zamanı bilinmez ama, yerel yöneticilerin dikkatli olup “Risk Azaltma Planlarını” hazırlayıp çalışmalarını yapmasında fayda vardır.