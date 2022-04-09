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Haberler Gündem Son haberler... Uzman isim depremi önceden bildi!
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Prof. Dr. Naci Görür daha önce bu bölgede deprem olacağını söylemişti

Jeoloji uzmanı ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da meydana gelen depremle ilgili olarak sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: Malatya- Pütürge/Tekederesi yöresinde 5,2’lik deprem oldu. Daha önce, 12/11/2021’de de burada 4,8 deprem olmuştu. Biliyorsunuz, 2020 Elazığ depreminden sonra büyük depremlerin Çelikhan- Erkenek hattına doğru kayacağını söylemiş yöneticileri uyarmıştım. Bugünkü Deprem de gösteriyor ki depremler bu hatta doğru ilerliyor. Deprem zamanı bilinmez ama, yerel yöneticilerin dikkatli olup “Risk Azaltma Planlarını” hazırlayıp çalışmalarını yapmasında fayda vardır.

Son haberler... Uzman isim depremi önceden bildi!
Uzman isim daha önce depremi öngörmüştü
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HABERTURK.COM

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 19.02de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Jeoloji uzmanı ve Bilim Akademisi üyaesi Prof. Dr. Naci Görüş şu ifadeleri kullandı:

"RİSK AZALTMAPLANLARI" HAZIRLANMALI

Arkadaşlar, Malatya- Pütürge/Tekederesi yöresinde 5,2’lik deprem oldu. Daha önce, 12/11/2021’de de burada 4,8 deprem olmuştu. Biliyorsunuz, 2020 Elazığ depreminden sonra büyük depremlerin Çelikhan- Erkenek hattına doğru kayacağını söylemiş yöneticileri uyarmıştım. Bugünkü Deprem de gösteriyor ki depremler bu hatta doğru ilerliyor. Deprem zamanı bilinmez ama, yerel yöneticilerin dikkatli olup “Risk Azaltma Planlarını” hazırlayıp çalışmalarını yapmasında fayda vardır.

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