Uzman Öğretmenlik sınav sonuç tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında uygulanacak olan yazılı sınava en az 10 yıl hizmeti bulunan ve ve uzman öğretmenlik eğitim programını tamamlayan adaylar katılım sağlayacak. Uzman öğretmenlik sonuçları Aralık ayında açıklanacak ve öğretmenlik sertifikaları ise 4 Ocak 2023 tarihinde verilecek. Adayların gündeminde "MEB Uzman öğretmenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yer alıyor. İşte, 2022 Uzman öğretmenlik sınav sonuçları tarihi...