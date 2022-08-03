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Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

Uzman ve başöğretmenlik gerekli şartları taşıyan toplam 614 bin 445 öğretmen, eğitimlerin ardından sınavlara katılabilecekler. Başvuruları 1-10 Haziran tarihleri arasında tamamlanan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav tarihleri, öğretmenler tarafından araştırma konusu oldu. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte uzman ve başöğretmenlik sınavıyla ilgili detaylar...

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  • Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? MEB uzman ve başöğretmenlik sınavı takvimi

    Türkiye'de ilk kez düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programı 18 Temmuz'da başladı. Takvime göre eğitim sonrası yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Peki, Uzman ve başöğretmenlik sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...
  • Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? MEB uzman ve başöğretmenlik sınavı takvimi

    UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

    Sınav 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek. Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

    SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? MEB uzman ve başöğretmenlik sınavı takvimi

     EĞİTİMLER NE ZAMAN BİTECEK?             

    Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
  • Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? MEB uzman ve başöğretmenlik sınavı takvimi

    UZMAN ÖĞRETMEN - BAŞÖĞRETMEN SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

    Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.
  • Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınavı ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? MEB uzman ve başöğretmenlik sınavı takvimi

    SERTİFİKALAR NE ZAMAN VERİLECEK?

    Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

    Eğitim programına katılmaya hak kazananlardan, resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler MEBBİS şifrelerini, özel öğretim kurumlarında ve MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ise e-Devlet şifrelerini kullanarak oba.gov.tr adresi üzerinden eğitimlere katılabilecek.

    Eğitimlerin sağlıklı yürütülebilmesi ve adayların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için adayların MEBBİS veya e-devlet şifreleri ile bireysel giriş yapmaları gerekiyor.

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