Uzmanlar uyardı: Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları ne kadar sürecek?
Eyyam-ı Bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika çöllerindeki kavurucu sıcaklar Ağustos ayında aşırı derece hissedilecek. Çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan Eyyam-ı Bahur sıcakları Türkiye'yi etkisi altına alacak. İşte 2023 Eyyam-ı Bahur sıcakları tarihleri...
Temmuz ayının son günlerinde sıcak hava etkisini artırırken uzmanlardan sıcak hava dalgası uyarısı geldi. Yaz mevsiminin en sıcak ve en boğucu günlerini ifade eden Eyyam-ı Bahur sıcakları günümüde El Nino ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılıyor. Cehennem sıcakları için tarih verilirken gözler "Eyyam-ı Bahur sıcakları nedir, ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek?" sorusuna çevrildi. İşte Eyyam-ı Bahur sıcaklarının biteceği tarihe ilişkin merak edilenler...
EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.
Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, özellikle yurdun güney kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor.
31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk gelen eyyam-ı bahurda bu yıl Güneyde hava sıcaklıklarının yer yer 40 derecenin üzerinde olması, İstanbul'da sıcaklıkların ortalama 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
EYYAMI BAHUR GÜNLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
-10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalınmamalı
-Açık renkli ve bol giysiler giyilerek vücudun güneş ışınlarından korunmalı
-Bol su içmeli
-Güneş altındaki yorucu faaliyetlerden kaçınılmalı
-Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalı