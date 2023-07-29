Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Uzmanlar uyardı: Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları nedir, ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek?

        Uzmanlar uyardı: Eyyam-ı Bahur sıcakları geliyor! Eyyam-ı Bahur sıcakları ne kadar sürecek?

        Eyyam-ı Bahur sıcakları Türkiye'ye geliyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika çöllerindeki kavurucu sıcaklar Ağustos ayında aşırı derece hissedilecek. Çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan Eyyam-ı Bahur sıcakları Türkiye'yi etkisi altına alacak. İşte 2023 Eyyam-ı Bahur sıcakları tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 22:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Temmuz ayının son günlerinde sıcak hava etkisini artırırken uzmanlardan sıcak hava dalgası uyarısı geldi. Yaz mevsiminin en sıcak ve en boğucu günlerini ifade eden Eyyam-ı Bahur sıcakları günümüde El Nino ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılıyor. Cehennem sıcakları için tarih verilirken gözler "Eyyam-ı Bahur sıcakları nedir, ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek?" sorusuna çevrildi. İşte Eyyam-ı Bahur sıcaklarının biteceği tarihe ilişkin merak edilenler...

        2

        EYYAM-I BAHUR SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına rastlıyor.

        3

        Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, özellikle yurdun güney kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

        4

        31 Temmuz ile 7 Ağustos tarihleri arasına denk gelen eyyam-ı bahurda bu yıl Güneyde hava sıcaklıklarının yer yer 40 derecenin üzerinde olması, İstanbul'da sıcaklıkların ortalama 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

        5

        EYYAMI BAHUR GÜNLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        -10.00-16.00 saatleri arasında güneş ışınlarına maruz kalınmamalı

        -Açık renkli ve bol giysiler giyilerek vücudun güneş ışınlarından korunmalı

        6

        -Bol su içmeli

        -Güneş altındaki yorucu faaliyetlerden kaçınılmalı

        -Orman yangınlarına karşı dikkatli olunmalı

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Trafik polisi duygulandırdı
        Trafik polisi duygulandırdı
        O görüntülere inceleme
        O görüntülere inceleme
        8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        Arda Güler'den kötü haber!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Selin izleri siliniyor
        Selin izleri siliniyor
        Köylüler esrarengiz kazı için konuştu: Hazine mi var?
        Köylüler esrarengiz kazı için konuştu: Hazine mi var?
        Fransa onu konuşuyor
        Fransa onu konuşuyor
        Tadic'ten Beşiktaş açıklaması!
        Tadic'ten Beşiktaş açıklaması!
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        Galatasaray'da yerli harekatı!
        Galatasaray'da yerli harekatı!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        Depreme eşdeğer dans
        Depreme eşdeğer dans
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Orta Anadolu burada serinliyor
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Suda aşk
        Suda aşk