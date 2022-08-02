Uzmanlardan güneş fırtınası uyarısı 0:00 / 0:00

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Daily Mail'in haberine göre, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), G1 sınıfı jeomanyetik fırtınanın Dünya'yı vurma ihtimali olduğunu açıkladı ve Dünya'nın 3 Ağustos'ta güneş fırtınası riski altında olduğunu belirtti.

— NOAA Space Weather (@NWSSWPC) July 23, 2022

Güneş fırtınasının, elektrik şebekelerini zayıflatabileceği ve uyduları etkileyebileceği ifade edildi. Fırtınanın ayrıca, Kuzey kutbu çevresi bölgelerini de etkileyerek, Alaska ve Kanada üzerinde kuzey ışıklarının görülmesine neden olacağı tahmin ediliyor.

NOAA'nın uzay hava durumu tahmin merkezi, güneş fırtınasının 5 sınıfa ayrıldığını ve önümüzdeki günlerde Dünya'yı etkilemesi beklenen fırtınanın en zayıf sınıf olduğunu belirtti.

Uyduların az zarar göreceği fakat Dünya'daki manyetik alanı yön bulmada kullanan hayvanların zorlanabileceği belirtildi.

* Bu haberin görselleri Reuters'tan servis edilmiştir.