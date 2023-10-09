Haberler Sağlık Uzmanlar uyarıyor: Bu kişiler mutlaka grip aşısı yaptırmalı! Kimler grip aşısı olmalı?

Kimler grip aşısı olmalı? Uzmanlar uyardı: Bu kişiler mutlaka grip aşısı olmalı! Son yıllarda ağır geçirilen grip hastalığı bazı risk grubundaki insanları tehlikeye atabilir. Uzmanlara göre korunması gereken kişiler mutlaka grip aşısı yaptırmalı. Peki grip aşısını öncelikli olarak kimler yaptırmalı ve risk taşıyan hasta grupları neler? Habertürk Giriş: 09.10.2023 - 09:39 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:39 facebook

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Sonbahar ve kış aylarına girilmesiyle beraber solunum yolu enfeksiyonları sıklıkla görülmeye başladı. En çok bulaşan enfeksiyonlardan birisi de grip. Grip hastalığında öksürük ve hapşırma gibi bulaşıcı belirtiler görülebiliyor. Bu nedenle çabuk bulaşan bu hastalık için uzmanlar grip aşısı olunması gerektiğini söylüyor.

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YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ BİREYLERİN AŞI OLMASI GEREKİYOR Grip hastalığında genellikle ateş, öksürük, halsizlik gibi belirtiler görülür ve bir hafta sonra bu semptomlar azalır. Ancak yaşlılar, kalp-akciğer hastalığı olanlar, diyabet hastalığı olanlar ve bağışıklığı baskılanan insanlarda grip daha riskli duruma gelebilir. Bununla beraber aşırı kilolu olanlar da ve sigara içenlerde de hastalık seyri hayatı tehdit edebilen komplikasyonlar geliştirebiliyor.