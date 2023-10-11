Hem vizesiz hem hesaplı... İşte vizesiz gidilebilecek tatil rotaları
Vize işlemleriyle uğraşmak istemeyenler için en çok tercih edilen bölgeler Balkan ülkeleri. Balkan ülkelerinin çoğuna sadece pasaportla giriş yapabiliyorsunuz. işte vize işlemleriyle uğraşmadan gidebileceğiniz ülkeler.
MOLDOVA
Moldova hükümeti 90 güne kadar Türk vatandaşlarından vize istemiyor.
SIRBİSTAN
Sırbistan hükümeti 90 güne kadar Türk vatandaşlarından vize istemiyor.
MAKEDONYA
Makedonya hükümeti, Türk vatandaşlarından 180 gün içinde 90'günü aşmamak şartıyla vize istemiyor.
KOSOVA
Türk vatandaşları Kosova'ya 90 günü geçmeyen kısa süreli seyahatlerinde vizeden muaf tutulmuştur.
BOSNA-HERSEK
Bosna-Hersek, T.C vatandaşlarına 90 güne kadar vize işlemesi uygulamaz. Ayrıca yeni tip kimlik kartı ile pasaportsuz seyahat edilebiliyor.
ARNAVUTLUK
Türkiye ve Arnavutluk arasında diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri için 180 gün içinde 90 günü aşmayan bir süreyle veya transit geçiş maksadıyla vize almadan seyahat mümkün hale gelmiştir.
KARADAĞ
Türkiye ve Karadağ vatandaşı olan diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilmektedir.