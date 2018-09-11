Girişimci ve KOBİ’lerin, işlerini büyütebilmek veya yanlış giden şeyleri görerek önlem alabilmeleri için ne zaman isterlerse konusunda uzman kişilere kolayca ulaşabilmelerini sağlayan Eksperin platformu, kullanıcı davranışlarını paylaştı. İhtiyaç duyulan uzmanlarla online ortamda birebir görüşme sağlayan Eksperin'de en çok dijital dönüşüm, teknoloji ve finans soruları soruldu.

Dijital dönüşüm özellikle KOBİ’lerin en çok merak ettiği konu başlığı oldu. “Endüstri 4.0 nedir, dijital pazarlamaya nereden başlarız, sosyal medyada verimli reklam nasıl oluştururuz, hangi sektörler dijitalden en çok etkilenecek, yapay zeka bizlerin iş yükünü azaltır mı, dijital dönüşüme ilk adımı nasıl atabiliriz?” soruları uzmanlara en çok sorulan sorular oldu.

Dijital dönüşüm ve teknoloji dışında, ekonomi, kariyer planlama, işe başvuruda dikkat edilecek hususlar, CV hazırlama, finansal teknolojiler ve blockchain’in hayatımızda ne gibi değişiklikler yaratabileceği ile ilgili de uzmanlarla görüşüldü. Bununla birlikte girişimcilik, yatırım alma, melek yatırımcılık, dijital pazarlama, iş başvurusu hazırlama gibi alanlar da en çok soru gelen ve uzmanların görüşme aldığı alanlar arasında yer aldı.

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