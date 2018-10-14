SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Diyabet
SAĞLIK
Haberler > SAĞLIK > Uzmanlardan korkutan açıklama! O hastalık 35'li yaşlara kadar indi

Uzmanlardan korkutan uyarı! O hastalık 35'li yaşlara kadar indi

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kerim Güler, şeker hastalığından korunmada hareketli yaşam ve doğru beslenmenin önemine işaret ederek "İlaç korkusu, yanlış beslenme ve hareketsiz bir yaşam kandaki şeker değerini artırıyor. Herkes asansörlere biniyor. Her yere arabayla gidiliyor. Cep telefonlarının çıkması yürümeyi çok azalttı. Diyabet 35'li yaşlara kadar indi" dedi

14.10.2018 - 15:25 | Güncelleme: AA

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kerim Güler, şeker hastalığından korunmada hareketli yaşam ve doğru beslenmenin önemine işaret ederek "İlaç korkusu, yanlış beslenme ve hareketsiz bir yaşam kandaki şeker değerini artırıyor. Herkes asansörlere biniyor. Her yere arabayla gidiliyor. Cep telefonlarının çıkması yürümeyi çok azalttı. Diyabet 35'li yaşlara kadar indi" dedi.

DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ ÖLÜM SEBEBİ KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR

AA'nın haberine göre; Güler, 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi'nde, insan sağlığını etkileyen konuların çok hızlı bir şekilde değiştiğini söyledi.

Dünyadaki en önemli ölüm sebebinin kardiyovasküler hastalıklar olduğunu belirten Güler, yeni ilaçlar bulunmasına rağmen rakamların düşmediğini dile getirdi.

2035 yılında dünyada 650 milyon kişinin diyabetli olmasının beklendiğini ifade eden Güler, toplumda şişmanlama ve kötü beslenmeye bağlı diyabet görülme sıklığının da arttığını vurguladı.

Türkiye'de 100 kişiden 65'inin istenilen şeker değerlerinde hayatını sürdürmediğini anlatan Güler, şu bilgileri aktardı: "İlaç korkusu, yanlış beslenme ve hareketsiz bir yaşam kandaki şeker değerini artırıyor. Herkes asansörlere biniyor. Her yere arabayla gidiliyor. Cep telefonlarının çıkması yürümeyi çok azalttı.

"DİYABET 35'Lİ YAŞLARA KADAR İNDİ"

Diyabet 35'li yaşlara kadar indi. Pankreas, vücudun merkez bankası gibidir. Kişi, yediği şekerli gıdalarla buradan bir birim insülin çeker. Merkez bankasının deposu boşalınca da kişiler şeker hastası olur. Diyabetten korunmak için yaşam tarzı değişikliğine gidilmesi gerekiyor. Haftanın 5 günü 45 dakikalık tempolu yürüyüşün yapılması gerekiyor. Beslenmede kan şekerini ani yükselten çikolata, şekerli kurabiye, kolalı içecekler gibi yiyecek ve içeceklerden uzak duracağız. Bunlar kan şekerini ani yükseltir, ani düşürür. Beynin dengesini bozar. Bunların yerine emilimi yavaş olan yiyecekler yenilmesi gerekir."

YÜKSEK KAN ŞEKERİ ZEHİR ETKİSİ YAPIYOR

Yüksek kan şekerinin zehir etkisi yaptığını bildiren Güler, bunun damarların olduğu bütün organları bozduğunu söyledi.

Hipertansiyon ve diyabete ilişkin kılavuzların güncellendiğine dikkati çeken Güler, önceden 140/90 olan hipertansiyon sınırının 130/80 değerine çekildiğini aktardı.

Toplumda hipertansiyon görülme oranlarının yükseldiğine değinen Güler, "50 yaşın üzerindeki 2 kişiden birinde tansiyon var. Tansiyon içimizdeki sessiz katil. Bilmiyoruz, bazen bulgu vermiyor. Tansiyonla yaşıyor. Başı ağrıyor, uyuyamıyor ama 'strestendir' deyip bunu tansiyona yormuyor. Ölçülmüyor, anlaşılmıyor. Kalp krizi, inme gibi zararlı etkilere açık bir şekilde yaşıyor. 'Babamın da yüksekti. Benim tansiyonum da asabi. Başım ağrıyınca ilaç alıyorum.' gibi nedenlerle tedaviye başlanmıyor. Öncelikle bunları yenmemiz lazım" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X