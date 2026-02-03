Üzümlü kek tarifi: Evde pratik ve nefis üzümlü kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Amerika Birleşik Devletleri’nde ise ev yapımı kek kültürü içinde üzümlü kek, özellikle sade ve pratik tarifler arasında yer alır. Türkiye’de de üzümlü kek, çay sofralarının klasiklerinden biri olarak kabul edilir ve farklı oranlarla evlerde sıkça yapılır.

ÜZÜMLÜ KEK TARİFİ

Üzümlü kek yapılışı genel olarak kolay kabul edilen tarifler arasında yer alır ve mutfakta ileri düzey deneyim gerektirmez. Malzemelerin çoğu evde bulunan temel ürünlerden oluşur ve hazırlık süreci kısa tutulur. Hamurun hazırlanışı net adımlarla ilerler, karmaşık teknikler içermez. En çok dikkat edilmesi gereken nokta, üzümlerin doğru hazırlanması ve hamurun fazla karıştırılmamasıdır. Pişirme süresi doğru ayarlandığında kek kısa sürede hazır olur. Bu yönüyle üzümlü kek, mutfakta fazla deneyimi olmayan kişiler tarafından bile rahatlıkla yapılabilen pratik bir kek çeşididir.

Üzümlü Kek Malzemeleri

Kek Hamuru İçin

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Üzümler İçin

1 su bardağı kuru üzüm

1 yemek kaşığı un

Üzümlerin taze ve yumuşak yapıda olması, pişme sırasında kek içinde sertleşmemesi açısından önemlidir. Kuru üzümler bir kaseye alınır ve üzerini geçecek kadar ılık su eklenir. Yaklaşık 10 dakika bekletilir. Ardından süzülür ve kâğıt havlu ile kurulanır. Üzerine 1 yemek kaşığı un eklenerek karıştırılır. Bu işlem, üzümlerin kek hamuru içinde dibe çökmesini önler. Yumurtalar ve toz şeker geniş bir kapta açık renk alana kadar çırpılır. Bu aşama kekin kabarması için önemlidir.

Türk kahvesi, küçük fincanlarda servis edildiğinde üzümlü kekin tatlılığını dengeleyen hoş bir karşılık oluşturur. Süt, özellikle yumuşak dokulu kekle birlikte hafif bir tüketim sağlar. Servis sırasında bir top sade dondurma ya da az miktarda krema eklenmesi, keke daha zengin bir tat kazandırır. Taze meyve dilimleri ise tatlı sonrası ferah bir denge kurar. Bu eşlikçilerle birlikte üzümlü kek, hem günlük tüketimde hem de misafir sofralarında keyifle sunulabilir. ÜZÜMLÜ KEK NASIL YAPILIR? Üzümlü kek yapımında kekin yumuşak kalması ve üzümlerin hamur içinde dengeli dağılması için bazı ayrıntılara dikkat edilmelidir. Kuru üzümler mutlaka kısa süre ılık suda bekletilmeli ve iyice kurulanmalıdır; bu işlem hem üzümlerin yumuşamasını sağlar hem de kek içinde sert kalmalarını önler. Unla kaplama aşaması atlanmamalıdır, aksi hâlde üzümler pişme sırasında dibe çöker. Yumurtalar ve şeker yeterince çırpılmalı, karışım açık renk alana kadar bu aşama sürdürülmelidir.