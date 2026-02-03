Habertürk
Habertürk
        Üzümlü kek tarifi: Evde pratik ve nefis üzümlü kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Üzümlü kek tarifi: Evde pratik ve nefis üzümlü kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Üzümlü kek, sade yapısı ve uzun süredir ev mutfağında yer alması nedeniyle birçok ülkede popüler kabul edilen klasik kek çeşitlerinden biridir. İngiltere'de kuru üzümlü kekler, özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alır ve geleneksel ev tarifleriyle hazırlanır. Almanya ve Avusturya mutfaklarında üzüm, kek ve çörek tariflerinde sıkça kullanılır; bu ülkelerde üzümlü kekler kahve yanında tüketilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 17:25 Güncelleme: 03.02.2026 - 17:25
        Üzümlü kek tarifi
        Amerika Birleşik Devletleri’nde ise ev yapımı kek kültürü içinde üzümlü kek, özellikle sade ve pratik tarifler arasında yer alır. Türkiye’de de üzümlü kek, çay sofralarının klasiklerinden biri olarak kabul edilir ve farklı oranlarla evlerde sıkça yapılır.

        ÜZÜMLÜ KEK TARİFİ

        Üzümlü kek yapılışı genel olarak kolay kabul edilen tarifler arasında yer alır ve mutfakta ileri düzey deneyim gerektirmez. Malzemelerin çoğu evde bulunan temel ürünlerden oluşur ve hazırlık süreci kısa tutulur. Hamurun hazırlanışı net adımlarla ilerler, karmaşık teknikler içermez. En çok dikkat edilmesi gereken nokta, üzümlerin doğru hazırlanması ve hamurun fazla karıştırılmamasıdır. Pişirme süresi doğru ayarlandığında kek kısa sürede hazır olur. Bu yönüyle üzümlü kek, mutfakta fazla deneyimi olmayan kişiler tarafından bile rahatlıkla yapılabilen pratik bir kek çeşididir.

        Üzümlü Kek Malzemeleri

        Kek Hamuru İçin

        • 3 adet yumurta
        • 1 su bardağı toz şeker
        • Yarım su bardağı süt
        • Yarım su bardağı sıvı yağ
        • 2,5 su bardağı un
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1 paket vanilya

        Üzümler İçin

        • 1 su bardağı kuru üzüm
        • 1 yemek kaşığı un

        Üzümlerin taze ve yumuşak yapıda olması, pişme sırasında kek içinde sertleşmemesi açısından önemlidir. Kuru üzümler bir kaseye alınır ve üzerini geçecek kadar ılık su eklenir. Yaklaşık 10 dakika bekletilir. Ardından süzülür ve kâğıt havlu ile kurulanır. Üzerine 1 yemek kaşığı un eklenerek karıştırılır. Bu işlem, üzümlerin kek hamuru içinde dibe çökmesini önler. Yumurtalar ve toz şeker geniş bir kapta açık renk alana kadar çırpılır. Bu aşama kekin kabarması için önemlidir.

        Ardından süt ve sıvı yağ eklenir, kısa süre karıştırılır. Un, kabartma tozu ve vanilya elenerek karışıma ilave edilir. Spatula ya da mikserin düşük devriyle pürüzsüz bir hamur elde edilir. Unlanmış üzümler hamura eklenir. Spatula ile nazikçe karıştırılır. Karıştırma işlemi kısa tutulmalıdır; uzun süre karıştırmak hamurun havasını söndürebilir. Kek kalıbı yağlanır ve hafifçe unlanır. Hazırlanan hamur kalıba dökülür. Üzeri spatula ile düzeltilir. Kalıp tezgâha birkaç kez hafifçe vurularak hava kabarcıkları çıkarılır. Fırın önceden 170 dereceye ısıtılır. Kek orta rafta yaklaşık 40–45 dakika pişirilir. İlk 30 dakika fırın kapağı açılmaz. Pişme süresi sonunda kürdan testi yapılır; kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir.

        Fırından çıkan kek kalıbında 10 dakika bekletilir. Ardından tel ızgara üzerine alınarak tamamen soğutulur. Dilimlenerek servis edilir. Üzerine isteğe bağlı olarak pudra şekeri serpilebilir. Üzümlü kek, hafif tatlı yapısı ve meyvemsi aroması sayesinde yanında sunulacak eşlikçilerle kolayca uyum sağlar. En klasik tercih olarak demli çay, kekin tadını bastırmadan dengeli bir eşlik sunar ve çay saatlerinde sıkça tercih edilir.

        Türk kahvesi, küçük fincanlarda servis edildiğinde üzümlü kekin tatlılığını dengeleyen hoş bir karşılık oluşturur. Süt, özellikle yumuşak dokulu kekle birlikte hafif bir tüketim sağlar. Servis sırasında bir top sade dondurma ya da az miktarda krema eklenmesi, keke daha zengin bir tat kazandırır. Taze meyve dilimleri ise tatlı sonrası ferah bir denge kurar. Bu eşlikçilerle birlikte üzümlü kek, hem günlük tüketimde hem de misafir sofralarında keyifle sunulabilir.

        ÜZÜMLÜ KEK NASIL YAPILIR?

        Üzümlü kek yapımında kekin yumuşak kalması ve üzümlerin hamur içinde dengeli dağılması için bazı ayrıntılara dikkat edilmelidir. Kuru üzümler mutlaka kısa süre ılık suda bekletilmeli ve iyice kurulanmalıdır; bu işlem hem üzümlerin yumuşamasını sağlar hem de kek içinde sert kalmalarını önler. Unla kaplama aşaması atlanmamalıdır, aksi hâlde üzümler pişme sırasında dibe çöker. Yumurtalar ve şeker yeterince çırpılmalı, karışım açık renk alana kadar bu aşama sürdürülmelidir.

        Un ekledikten sonra hamur fazla karıştırılmamalı, sadece malzemeler birleşene kadar karıştırılmalıdır; aşırı karıştırma kekin sertleşmesine yol açar. Fırın mutlaka önceden ısıtılmalı ve pişirme süresinin ilk bölümünde kapak açılmamalıdır. Kek fırından çıktıktan sonra kalıpta kısa süre dinlendirilirse iç dokusu daha dengeli olur ve dilimleme sırasında dağılma yaşanmaz. Üzümlü kekin kalori değeri, kullanılan şeker ve yağ miktarı ile porsiyon büyüklüğüne göre değişir. Standart ölçülerle hazırlanmış orta boy bir dilim üzümlü kek yaklaşık 260 ila 300 kalori aralığında yer alır.

        Kalorinin büyük bölümü un ve şekerden gelen karbonhidratlar ile yağdan gelen enerji payından oluşur. Kuru üzüm, keke doğal tat katarken kalori değerini de bir miktar artırır. Evde yapılan tariflerde şeker ve yağ oranı azaltıldığında toplam kalori daha dengeli hâle getirilebilir. Ölçülü tüketildiğinde üzümlü kek, çay saatleri için uygun bir tatlı seçeneği sunar.

