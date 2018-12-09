Kanser vakalarının artışında birçok faktörün etkili olduğunu ve koruyucu önlemler alınması gerektiğini belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Atahan, modern tıptaki gelişmelerle artık her evredeki kanser hastaları için umut verici tedaviler olabildiğini söyledi.
DHA'nın haberine göre; Prof. Dr. Atahan, "Bilindiği gibi kanser, günümüzün en sık görülen hastalıklarından biri. Kanser, çevre faktörü, beslenme, stresli yaşam, sağlıksız beslenme, hareketsizlik gibi birçok faktörle birlikte artık karşımıza daha da sık çıkmaya başladı. Eskiden yaşlı hastalarda görmeye alıştığımız bazı kanser vakaları günümüzde 20'li yaşlarda dahi görülmeye başlandı. Bu nedenle kansere karşı koruyucu önlemlerin alınması çok önemli" diye konuştu.
PROSTAT KANSERİ İLK 3'TE
Prostat kanserinin çok yaygın görüldüğünü, tedavisinin özellikle erken evrede kolay olduğunu kaydeden Prof. Dr. Atahan, "Prostat kanseri erkeklerde en sık gördüğümüz kanser türlerinden biri. Tüm kanserler arasında da ilk 3 sırada geliyor. Prostat kanseri tedavisinde erken tanı önemli. Özellikle ailesinde prostat kanseri tanısı olanlarda risk 4- 5 kat artıyor. Bu nedenle ailesinde prostat kanseri görülen kişilere erken yaşlarda yakın takibi öneriyoruz.
Prostat kanserinin teşhisi için iğneyle biyopsi alıyoruz. Oldukça basit ve hastaların korkmasına gerek olmayan bir yöntem. Sadece lokal anesteziyle prostatın değişik alanlarından 10 ile 14 arası parça örneği alıyoruz. Burada bir kanser görürsek bunun önemli olup olmadığını öğreniyoruz. Hastalar erken evreden daha sonraki evrelerde gelseler de değişik tedavi seçenekleri var. Hormon tedavi yöntemleri, ışın tedavi yöntemleri gerekiyorsa kemoterapi ve ilaç yöntemleri var. Biz bu kişileri de uzun süre yaşatabiliyoruz" dedi.
YÜZDE 50'SİNDEN FAZLASININ SEBEBİ SİGARA
Sigaranın yol açtığı kanser türleri konusunda da uyarılarda bulunan Prof. Dr. Atahan, "Ben kesinlikle sigara içilmemesi taraftarıyım. Çünkü bize gelen kanser hastalarının yüzde 50'sinden fazlasında sebep sigara. Çok uzun süre sigara içenlerde böbrek ve mesane kanserini çok fazla görüyoruz" diye konuştu.
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