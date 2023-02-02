Gün ışığından uzak durmak veya kalmak, duyumsal yoksunluk yaşamak yalnız hisseden insanlarda sirkadiyen ritimlerini (24 saatlik döngü) etkileyen psikoz ve düzensizlikler görülebileceği de kaydedilmiş.

Fareler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, bir aylık bir izolasyon yaşayan canlı beyninin duyumsal ve motor bölgelerinde yüzde 20’ye varan küçülmeler saptandı.