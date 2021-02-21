Uzungöl buz tuttu! Manzara büyüledi... 0:00 / 0:00

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Uzungöl, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasında ise en çok tercih edilen yerlerin başında geliyor. Uzungöl’ü ziyaret eden yabancı turistler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulurken yerli turistlerin kısıtlanması ise turizmciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’un Çaykara İlçesine bağlı Uzungöl, hem yazın hem kışın doğa manzarasıyla en çok rağbet edilen yerlerin başında. Yerli ve yabancı turistlerin odak noktası olan Uzungöl, kar manzarasıyla büyüledi. Pandemi dolayısıyla hafta sonları uygulanan yasaklarda yine turistlerin tercih ettiği Uzungöl’de oteller ise neredeyse doldu.

"YERLİ TURİSTLERİN GÖLÜN ETRAFINDA DOLAŞMASINA İZİN VERİLMİYOR"

Yerli turistlerin hafta sonları sokağa çıkma yasaklarında otellerde kalmayı tercih ettiği Uzungöl’de kısıtlamalar nedeniyle gölün etrafında dolaşamadığı, turistik merkezlerin yakın yerleri dolaşması için izin verilmesi gerektiği istenildi.