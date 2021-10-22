Uzungöl'ün yeni imar planı belli oldu 0:00 / 0:00

DHA

Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 2019'da hazırlanan `Uzungöl koruma amaçlı imar planı´ yöre sakinlerinin itirazları üzerine yargıya taşındı.

DHA'da yer alan habere göre, Trabzon İdare Mahkemesi, 80´e yakın noktada parsel anlaşmazlığı nedeniyle şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle plan hakkında `yürütmeyi durdurma´ kararı verdi.

YENİ PLAN HAZIRLANDI

Uzungöl Platformu ile yöre halkının görüşleri alınarak yeni revize imar planı hazırlandı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) ulaştığı, 8 başlıktaki 21 sayfalık öneri planında; yöresel mimaride yatay yapılaşma esas alınıyor, konut ve pansiyonlar için 2, oteller için 3 kat sınırlaması getiriliyor. Kullanım amacı dışında tesis yapılamayacağına yer verilen planda, otopark ve hafif raylı sistemle trafik sorununa çözüm öneriliyor. Yapılardan arındırılacak göl çevresi `korunması gereken alan´ olarak belirlenen planda, ekolojik yapıya olumsuz etkilerin önlenmesi amacıyla kamu ya da özel sektörce uygulanacak projeler için `Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)' raporları hazırlamaları isteniyor.

YAPILAŞMAYA STANDART

İmar kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla planda yapılaşmalara getirilen sınırlamalara ayrıntılı yer verildi. Konutlarda maksimum taban alanının 150 metrekare olduğu belirtilen planda şu maddeler yer aldı:

"Tanımlı alanlarda; öncelikle az katlı yapılaşmaya gidilmeli, çok katlı yapılaşmaya gidilmesi durumunda ise, uygun inşaat ve zemin iyileştirme teknikleri kullanılarak, doğacak risklere karşı tedbirler alınmalıdır. Yapıların tabii zemin ile kesiştiği en düşük kot ile saçak üst kotu arasındaki mesafe, her durumda, bodrum kat dahil, 9,50 metreyi geçemez. Çatı araları son kat ile bağlantılı iskan amaçlı kullanılabilir. Birden fazla bodrum kat kazanılamaz. Binalarda çatı yapılması zorunludur.120 metrekareyi geçmeyen çatılar, üçgen alın dar cepheye gelecek şekilde, iki yana eğimli beşik çatı olacaktır. Çatılarda geleneksel kiremit veya modern malzeme ile çatının kaplanması yapılacaktır. Renk pişmiş toprak renginde olacaktır. Yapılarda, teras kat, çekme kat ya da çatı katı ile çatı aralarında bağımsız bölüm yapılamaz."

KAT SINIRLAMASI

Kat sınırlaması da getirilen planda, "Meskun konut alanlarında yapılaşma koşulları; minimum ifraz 200 metrekare, (2 kat), minimum parsel cephesi 12, maksimum taban alanı 150 metrekaredir. Bodrum kat dahil yapının, tabii zemin ile kesiştiği en düşük kot ile saçak üst kotu arasındaki mesafe, 9,50 metreyi geçemez. Otel yapılması halinde; yapılaşma koşulları minimum parsel büyüklüğü 1500 metrekare ve 3 kat. Pansiyon yapılması halinde; yapılaşma koşulları minimum parsel büyüklüğü 750 metrekarede 2 kat. Müstakil veya toplu olarak hizmet verecek, en az 3 odalı kırsal turizm tesisi-pansiyona dönüştürülebilir" denildi.

'PLAN GÜNÜMÜZ ŞARTLARINA HİTAP EDECEK'

Uzungöl´de turizm işletmecisi Murat Akyüz, bakanlığa sunulan planının geçmesi temennisinde bulunarak, "Uzungöl´de bulunan sivil toplum kuruluşları ve belediye başkanı bir araya gelerek bir çalışma yaptılar. İmar planı yeniden revize edilip günümüzün şartlarına hitap edecek. En azından Uzungöl´de yerleşik bir halkın olduğu bilinerek ona göre hareket edilip imar planının uygulanması gerekiyor. Temennimiz bakanlığa sunulan bu imar planının geçmesi. Uzungöl´ün yerli halkıyız. 'Uzungöl değerini kaybetsin, yıkımlarla anılsın' istemiyoruz. 'Uzungöl buraya getirdiği katma değerlerle anılsın' istiyoruz. Uzungöl´ün marka değeri, dünya çapında elde ettiği prestijle ön plana çıksın istiyoruz" dedi.

'İMAR PLANI İSTİYORUZ'

Otel işletmecisi Mehmet İnan da "20 seneden beri hatta daha öncesinden beri imar planı burada bekleniyor. Biz imar planı istiyoruz. Umarım en kısa sürede imar planı Uzungöl´e gelir ve bu imar planı kargaşasından kurtulmuş oluruz" diye konuştu.

Uzungöl Mahallesi muhtarı Mehmet Öztürk de bakanlığa sunulan planın yürürlüğe girmesi, kimsenin mağduriyet yaşamadan Uzungöl'de imar sorununun da gündemlerinden tamamen çıkmasını istediklerini söyledi.

UZUNGÖL PLATFORMU´NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygulanması planlanan `Uzungöl Koruma Amaçlı İmar Planı´ ile ilgili Uzungöl Platformu üyeleri, basın toplantısı düzenlendi. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti´ndeki toplantıya Uzungöl Muhtarı Mehmet Öztürk, Uzungöl Birlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akyüz, Uzungöl Turizmini Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz ve Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mustafa Keleş katıldı. Toplantıda, yeni çalışmayla Uzungöl´de imar sorununu gündemden tamamen çıkarmanın ve bölgeyi doğal turizm destinasyonu haline dönüştürmenin amaçlandığı belirtildi.

Platform adına konuşan Mustafa Keleş, Uzungöl´de 25 yıldır yapılan imar çalışmalarının, yöre halkının ihtiyaçlarını karşılamadığı için her defasında itiraz edilerek, mahkeme kararıyla iptal edildiğini belirtti. Keleş, Uzungöl için sivil toplum kuruluşları, turizmciler ve şehir plancılarının hazırladığı ortak taslağı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum´a ilettiklerini ve yeni planın uygulamaya geçmesini beklediklerini kaydetti.

'PLANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİ BEKLİYORUZ'

Uzungöl'deki yapıların kamu arazileri üzerinde yapılmadığını belirten Keleş, şöyle konuştu: "İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Uzungöl´ümüzün bugüne kadar uygulanabilir bir imar planı olmamasından dolayı halkımızca kendilerine ait tapulu arazileri üzerinde ve doğayı tahrip etmeden; yaşamlarını sürdürebilmek, şehre göçü önlemek, ekonomik ihtiyacı karşılamak ve bölgedeki turizm talebini karşılamak için yapılaşmaya gidilmiş ancak plan olmamasından dolayı göze hoş gelmeyen yapılaşmalar maalesef olmuştur. Yapılan hiçbir yapı kamu arazileri üstünde yapılmamıştır. Tapulu arazilerimiz içerisinde yapılan inşaatlar için hiçbir şekilde ağaç kesilmemiştir. Atalarımızdan kalan orman ve kamu alanları bugüne kadar korunmuş ve korunmaya devam edilecektir. Gelinen bu noktada hazırlamış olduğumuz plan ile beraber Uzungöl´de imar sorununu gündemimizden tamamen çıkarmak ve Uzungöl markamızı daha doğal bir turizm destinasyon merkezi haline getirmek istiyoruz. Platform olarak bu sürecin tarafı olan bizler, hazırlanılmış olan Uzungöl Koruma Amaçlı İmar Planı´nın onaylanıp yürürlüğe girmesi için siyasetçilerimizin, bürokratlarımızın ve kamuoyunun desteklerini talep ediyor ve bekliyoruz."

'YÜZDE 85 ORTAK KONSENSÜS SAĞLANDI'

Toplantının ardından bölgedeki sağlık tesislerinin yeterliliğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Keleş, Uzungöl´de ulaşım sorunu ile sağlık personeli ve ambulans yetersizliği nedeniyle bu yıl içinde 3 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Uzungöl için hazırlanan yeni imar planıyla ilgili bilgi veren Keleş, "Yeni plan bizim belki yüzde 100 taleplerimizi karşılamayacaktır ancak ortak bir konsensüsü sağladığımız yüzde 80-85 civarı konsensüsümüz var. İnşallah ihtiyaçlarımızı, bölgenin ve turizmin taleplerini karşılayacağını düşündüğümüz bir imar olacağı kanaatindeyiz" dedi.

'BU PLAN O ALGIYI DEĞİŞTİRECEKTİR'

Uzungöl´de imar sorunu nedeniyle `işgalci´ algısı oluştuğunu ve bundan rahatsızlık duyduklarını kaydeden Keleş, "Bu plan o algıyı değiştirecektir. Bu algı kendiliğinden oluştu. Böyle bir şey yok. Uzungöl´de hiçbir yer işgal edilmemiştir. Sadece daha önceki planda ayrılmış olan kamu alanları, peyzaj çalışmaları yapılmadığından dolayı öyle oldu. İmar yerleşirse böyle bir şey ortada olmayacaktır" diye konuştu.

'UZUNGÖL´DE SAĞLIK PROBLEMİMİZ VAR'

Uzungöl´de sağlık altyapısının yetersiz olduğunu ve imar planından sonra girişimde bulunacaklarını aktaran Keleş, "Uzungöl´de sağlık problemimiz var. Yaz döneminde günlük yaklaşık 80 bin insanın giriş yaptığı bir yerde sürekli ambulans olma zorunluluğu, trafik yoğun olduğundan ambulansın Uzungöl´e geç gelmesinden kaynaklanan sağlık sorunumuz var. İnşallah bunu önümüzdeki sezonda çözmüş olacağız. Yetkililerimize de yazılarımızı yazdık. Çözüm için iyi yere geleceğimizi düşünüyorum. Uzungöl daha önce beldeydi, mahalle oldu ve bizim sağlık ocağımız vardı. 25 sene önce 2 tane doktorumuz, hemşiremiz, ebemiz varken bugün maalesef dönüşümlü doktorumuz bulunuyor. Şimdi de turizm merkezi oldu. Bizim tesisten ziyade personel ihtiyacımız var. İnşallah bu da karşılanacak. Uzungöl´de sağlık ocağımız var ve planda da yerini değiştirmek istemedik. Herkesin kolay ulaşabileceği bir yerde ortak fikir sağladık. İnşallah personel ihtiyacı karşılanır ve Uzungöl´deki sağlık sorunumuz çözülmüş olur" dedi.

'İŞGAL SÖZ KONUSU DEĞİL'

Uzungöl Birlik Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akyüz de "Önceki planda, Uzungöl´de kesinlikle kamu yeri işgali söz konusu değildi ancak plan hayata geçtikten sonra oluşacak kamu alanları üzerinde işgal olduğu algısı oluşacaktı. Bu yeni planın hayata geçmesiyle sorun ortadan kalkacak. Uzungöl´de kamu alanları üzerinde herhangi bir işgal söz konusu değildir. Kamuyla vatandaş arasında yüzde 80 oranında çözüldü. Belki münferit birkaç tane sorun olabilir ancak bu da çok bir önem ifade etmiyor" diye konuştu.

UZUNGÖL

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla- orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip gölde, alabalık ve sazan da yaşıyor.