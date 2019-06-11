Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Uzungöl istikametinden Of istikametine seyir eden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen araç, karşı yönden gelen R.A.’nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine ambulans sevk edilirken yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapıldı, ardından da Of Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sonrası Of-Çaykara yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.