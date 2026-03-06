Uzunköprü'de 30 yetim ve öksüz çocuğa bisiklet hediye edildi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kaymakamlık tarafından düzenlenen iftar programında 30 yetim ve öksüz çocuğu bisiklet hediye edildi
Ramazan ayının 15. gününde kutlanan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Edirne'nin Uzunköprü Kaymakamlığınca yetim ve öksüz çocuklar ile aileleri için iftar programı organize edildi.
İftar sonrası 30 yetim ve öksüz çocuğa bisiklet hediye edilerek mutlulukları paylaşıldı.
Programda Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhu birlikte yaşandı.
Yetim çocukların yüzündeki gülümseme akşamın en anlamlı anı oldu.
Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Müslüman ülkelerde her hicri yılın Ramazan ayının 15. gününün Dünya Yetimler Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, "Biz de Uzunköprü Kaymakamlığı olarak tüm yetim ve öksüz çocuklarımız ile ailelerini iftarda buluşturduk. Onlara sürpriz yapmak istedik ve bisiklet hediye ettik. Akşamların en güzellerinden birini yaşadık. Gülücük yüzlerinden eksik olmasın" dedi.