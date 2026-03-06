Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Müslüman ülkelerde her hicri yılın Ramazan ayının 15. gününün Dünya Yetimler Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, "Biz de Uzunköprü Kaymakamlığı olarak tüm yetim ve öksüz çocuklarımız ile ailelerini iftarda buluşturduk. Onlara sürpriz yapmak istedik ve bisiklet hediye ettik. Akşamların en güzellerinden birini yaşadık. Gülücük yüzlerinden eksik olmasın" dedi.