        Vaclav Jurecka: Fenerbahçe'den puan alacağımıza inanıyoruz

        Çaykur Rizespor'un Çekyalı golcüsü Vaclav Jurecka, bu hafta karşılaşacakları Fenerbahçe maçından puan veya puanlar alabileceklerini söyledi.

        Giriş: 19.11.2025 - 14:44 Güncelleme: 19.11.2025 - 14:44
        "Fenerbahçe'den puan alacağımıza inanıyoruz"
        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

        Karadeniz ekibinin Çekyalı golcüsü Vaclav Jurecka, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak hem geride kalan 12 haftayı hem de Fenerbahçe maçı öncesi takımın durumunu değerlendirdi.

        "FENERBAHÇE MAÇINDA NELER YAPABİLECEĞİMİZİ GÖSTERİYORUZ"

        Jurecka, takımın bazı karşılaşmalarda daha iyi bir sonuç alabilecek durumda olduğunu dile getirdi. Golcü oyuncu, "Bence bu dönemde biraz daha fazla puan toplayabilirdik. Bazı maçlara iyi başladık, iyi performanslar sergiledik. Bana göre şu an 4 puan daha fazlasını hak etmiş olabilirdik. Ancak artık önümüzde Fenerbahçe maçı var ve o maçta neler yapabileceğimizi görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE'YE ALIŞMA SÜRECİNDEYİM"

        Deneyimli forvet, Türkiye'deki futbol ortamına adapte olma sürecinin sürdüğünü belirterek sakatlığının etkilerini de anlattı. Jurecka, "Türkiye Süper Ligi'ne hala alışma sürecindeyim. Çekya'daki futbol şartları çok farklıydı. İlk sezonumda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ama bir sakatlık yaşadım ve yüzde yüzümü sahaya yansıtamadım. Bu sezon daha farklı hissediyorum. Daha fazla boşluk bulabiliyorum. Daha çok gol atabileceğime inanıyorum" dedi.

        "FENERBAHÇE MAÇINDA PUAN VEYA PUANLAR ALABİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

        Hafta sonu oynanacak kritik Fenerbahçe karşılaşması için iddialı konuşan Jurecka, taraftarın desteğine de vurgu yaparak, "Trabzonspor'a karşı burada çok iyi bir performans sergiledik. O gün oyunda üstündük ve kazanacak fırsatlar bulduk. Aynı performansı Fenerbahçe karşısında da gösterebilirsek, puan ya da puanlar alabileceğimize kesinlikle inanıyorum" diye konuştu.

        Son olarak taraftarlara seslenen deneyimli oyuncu, "Kim gol atarsa atsın, önemli olan takım olarak kazanmak. Taraftarlarımızın desteğini her maçta sahada hissetmek istiyoruz. Onların mutluluğu için mücadele ediyoruz. Fenerbahçe maçında tribünleri dolduralım, güçlü bir atmosfer oluşturalım ve bu karşılaşmayı birlikte kazanalım" şeklinde konuştu.

