Vahap Seçer kimdir? sorusu isminin CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak CHP PM onayına sunulmasının ardından gündeme geldi. Daha önce milletvekilliği görevini yapan Vahap Seçer, seçmene uzak bir isim değil. CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer'in hayatından detaylar haberimizde.

VAHAP SEÇER KİMDİR?

Vahap Seçer, 5 Ekim 1963'te Mersin Tarsus'ta doğdu. Babasının adı Fahrittin, annesinin adı Nesrin'dir.

Ziraat Mühendisi, İş Adamı; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu.

Tarım, sanayi ve dış ticaret alanlarında faaliyeti olan şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve başkanı, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası,

Tarsus Sanayici ve İşadamları Derneği ile Ziraat Mühendisleri Odası Üyesi, Tarsus Güç Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanıdır.

23. ve 24. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi.

İngilizce bilen Seçer, evli ve 2 çocuk babasıdır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ