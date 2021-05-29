Her hafta birbirinden renkli konuklarla ekrana gelen İBO Show'un 29 Mayıs Cumartesi konuklarından Vahdet Vural hakkında her şey merak konusu. Türk Sineması'nda pek çok filmde de rol aldığı bilinen Vahdet Vural'ın hayatına dair merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...
VAHDET VURAL KİMDİR?
Vahdet Vural, 1 Ocak 1956 tarihinde Adana‘da doğmuştur. Babası rençperlik yapan Vahdet Vural’ın 7 kardeşi vardır. Bir yandan okuyup bir yandan marangozluk yaptı.
Şarkıcı olmak isteyen Vahdet Vural, bu uğurda kaçıp İstanbul‘a gelmiş 1973 yılında ilk kasetini çıkarmış, kasedi Adana’da çok satmış ama İstanbul’da tam bir hayal kırıklığı olmuş.
Bir gün İzmir Fuarı’nın meşhur gazino patronlarından Hüseyin Cevahir 1978 yılında arayarak Hülya Koçyiğit‘in sahneye çıktığı gazinoda alt kadroda yer vermiş. Sonra da yolu açılmış. İstanbul’daki çeşitli gazinolarda şarkı söylemiş.
Vahdet Vural’ın 35 kaseti, 19 tane filmi vardır.
Vahdet Vural evli ve 4 çocuğu vardır.
VAHDET VURAL'IN FİLMLERİ
1995 – Kader Diyelim
1985 – Onlar Da Sevdiler
1985 – Gözlerden Kalbe
1984 – İftira
1984 – Batak
1984 – Ayrılık
1979 – Aşkın Gözyaşları
1978 – Yara
VAHDET VURAL ŞARKILARI
Aksamcı
Aşkın Beni Harap Etti
Bir Garip Kuş Gibi
Çıldırtma Beni
Dönde Geriye Bak
İsyanım Var
Kaderimi Yaz Kabrime
Kısmet Değilmiş
Nerden Geldim Dünyaya
Şikayetim Var Kaderden Yana
Aşka Saygı Kalmadı
Bence Bayram
Çiçekler Solarsa
Gönlüm İçli Saz Oldu
Hayran Olurum
İnsanlığı Aradım
Kimbilir
Seni Senden Kaybettim
Sevda Yolları
Sigaramda Duman Duman
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