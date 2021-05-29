Her hafta birbirinden renkli konuklarla ekrana gelen İBO Show'un 29 Mayıs Cumartesi konuklarından Vahdet Vural hakkında her şey merak konusu. Türk Sineması'nda pek çok filmde de rol aldığı bilinen Vahdet Vural'ın hayatına dair merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

VAHDET VURAL KİMDİR?

Vahdet Vural, 1 Ocak 1956 tarihinde Adana‘da doğmuştur. Babası rençperlik yapan Vahdet Vural’ın 7 kardeşi vardır. Bir yandan okuyup bir yandan marangozluk yaptı.

Şarkıcı olmak isteyen Vahdet Vural, bu uğurda kaçıp İstanbul‘a gelmiş 1973 yılında ilk kasetini çıkarmış, kasedi Adana’da çok satmış ama İstanbul’da tam bir hayal kırıklığı olmuş.

Bir gün İzmir Fuarı’nın meşhur gazino patronlarından Hüseyin Cevahir 1978 yılında arayarak Hülya Koçyiğit‘in sahneye çıktığı gazinoda alt kadroda yer vermiş. Sonra da yolu açılmış. İstanbul’daki çeşitli gazinolarda şarkı söylemiş.

Vahdet Vural’ın 35 kaseti, 19 tane filmi vardır.

Vahdet Vural evli ve 4 çocuğu vardır.

VAHDET VURAL'IN FİLMLERİ

1995 – Kader Diyelim

1985 – Onlar Da Sevdiler

1985 – Gözlerden Kalbe

1984 – İftira

1984 – Batak

1984 – Ayrılık

1979 – Aşkın Gözyaşları

1978 – Yara

VAHDET VURAL ŞARKILARI

Aksamcı

Aşkın Beni Harap Etti

Bir Garip Kuş Gibi

Çıldırtma Beni

Dönde Geriye Bak

İsyanım Var

Kaderimi Yaz Kabrime

Kısmet Değilmiş

Nerden Geldim Dünyaya

Şikayetim Var Kaderden Yana

Aşka Saygı Kalmadı

Bence Bayram

Çiçekler Solarsa

Gönlüm İçli Saz Oldu

Hayran Olurum

İnsanlığı Aradım

Kimbilir

Seni Senden Kaybettim

Sevda Yolları

Sigaramda Duman Duman