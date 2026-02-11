Canlı
        Vahe Kılıçarslan'a hapis cezası

        Vahe Kılıçarslan'a hapis cezası

        2023 yılında karıştığı trafik kazasında birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sunucu Vahe Kılıçarslan, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Kılıçarslan'ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi

        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 15:34 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:34
        Vahe Kılıçarslan'a hapis cezası
        15 Temmuz 2023’te Afyonkarahisar’da meydana gelen kazada; Vahe Kılıçarslan’ın kullandığı otomobille Dursun Yıldırım’ın kullandığı otomobil, kavşakta çarpıştı. Yıldırım’ın kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak sürüklendi. O sırada otomobilin içinde Dursun Yıldırım, eşi Seher Yıldırım, gelini Olcay Emine Yıldırım ve 8 yaşındaki torunu da bulunuyordu.

        Dursun Yıldırım ile eşi Seher Yıldırım, kazayı daha hafif yaralı olarak atlatırken Olcay Emine Yıldırım'ın kürek kemiği kırıldı. Olay yerine gelen ambulansla Afyon Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Olcay Emine Yıldırım, daha sonra Eskişehir Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede acil ameliyata alınan Yıldırım, 6 gün yoğun bakımda kaldı. Pelvis bölgesine ve bel kemiklerinde ağır kırıklar olan Yıldırım’ın vücuduna platin takıldı. Kazanın ardından sol bacağı, sağ bacağından kısa kalan Yıldırım’a yüzde 67 engelli raporu verildi.

        Kaza sonrası Vahe Kılıçarslan ve Olcay Emine Yıldırım mahkemelik oldu. SHOW Haber'in aktardığına göre; Vahe Kılıçarslan, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Kılıçarslan’ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Kılıçarslan, karara itiraz ettiklerini söyledi. Kılıçarslan; "Karşı taraf 'engelliyim' diye söyleniyor ama engelli raporları yok" ifadelerini kullandı.

        Olcay Emine Yıldırım; "Kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Bazı maddeler alkolmetrede çıkmıyor. Neden o gün hastaneye gelip kan vermedi. Keşke son mahkemede davaya katılsaydı" dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeynep Güneş ile görüştü

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile telefonda görüştü

