Vahşet perdesi aralandı! Başına taşla vurmuş! 3 kez kontrol etmiş! Trabzon'da, metruk bir binada cesedi bulunan Gürcistan uyruklu 67 yaşındaki Banesha Mamisheva'nın, para karşılığı ilişkiye girmek için tartıştığı 49 yaşındaki Murat Baytar tarafından başına taşla vurularak öldürüldüğü, şüphelinin cinayetin ardından olay yerine 3 kez gidip, kadının yaşayıp, yaşamadığını kontrol ettiği ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.10.2023 - 13:34 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:41 facebook

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