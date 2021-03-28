5 yaşındaki kız vahşete şahit oldu! 0:00 / 0:00

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Aydın'da, Olgun G. (25),eski sevgilisi Necla Demirbaş'ı (32) öldürüp, aynı tabancayı başına ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşlar henüz 5 yaşında olan küçük kızın annesi Necla Demirbaş’ın ölümüne şahit olmaması için kucaklarına alıp uzaklaştırdı.



DHA'nın haberine göre, Aydın Devlet Hastanesi'nde taşeron firmaya bağlı temizlik işçisi olarak çalışan Necla Demirbaş, mesai bitiminin ardından dün saat 13.30 sıralarında, Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak'taki evinin önünde geldi. Ancak kapının önünde 09 ADD 377 plakalı otomobilinde bekleyen Olgun G. ile karşılaştı.

EVİNİN ÖNÜNDE KURŞUN YAĞDIRDI

Bir süre önce ayrıldıkları öğrenilen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Olgun G., belindeki tabancayı çekip, Necla Demirbaş'a ateşledi. Göğsünden vurulan Demirbaş, kanlar içinde yere yığıldı. Olgun G. ise, aynı tabancayı başına dayayıp, ateşledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Demirbaş, Aydın Devlet Hastanesi'ne, Olgun G. ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÜÇÜK KIZI VATANDAŞLAR UZAKLAŞTIRDI

İHA'nın haberine göre, olaya şahit olan vatandaşların kamerasına yansıyan olayda, eski erkek arkadaşı tarafından kalbinden vurularak öldürülen Necla Demirbaş'ın 5 yaşındaki kız çocuğunun acı olaya şahit olmaması için çevredeki vatandaşlar tarafından kucağa alınıp olay yerinden uzaklaştırıldığı görüldü. Görüntülerde, eski sevgilisi Necla Demirbaş'ı vurduktan sonra aynı silahla kendi başına ateş eden şahsın, yerde yatışı ve işten yeni geldiği öğrenilen Necla Demirbaş'ın ambulansa taşınma anları yer alıyor. Bu arada ağlayanlar ve feci olay karşısında kendisinden geçen vatandaşlar çığlıkları kameralara yansırken, bazı vatandaşlar ise annesi kanlar içinde kalan küçük kızın acı olaya şahit olmaması için verdiği çaba görülüyor.