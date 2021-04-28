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HaberlerGündem3. SayfaYETER! Son dakika: Uzaklaştırma bulunan koca, karısını vahşice katletti
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Uzaklaştırması vardı! 2 çocuk annesi işe gidiyordu!

Samsun'da, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle evden uzaklaştırma kararı bulunan koca, 18 yıllık 2 çocuk annesi eşini sabah işe giderken apartmanın girişindeki merdivenlerde kurşun yağdırarak öldürdü. Polis olay yerinde 5 adet 9 mm çaplı tabancaya ait boş kovan ele geçirdi

YETER! Son dakika: Uzaklaştırma bulunan koca, karısını vahşice katletti
Uzaklaştırması vardı! 2 çocuk annesi işe gidiyordu!
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İHA

Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Akbalık Sokak'ta sabah saat 07.15'te bir kadın daha katledildi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Cenikli'ye (44),'eşine şiddet uyguladığı' iddiasıyla evden uzaklaştırma kararı verildi. 15 gündür evden ayrı yaşayan Bülent Cenikli bu sabah evine giderek işe gitmek için evden dışarı çıkan 18 yıllık eşi 2 çocuk annesi Ayşe Cenikli'ye (39) apartmanın girişindeki merdivenlerden inerken kurşun yağdırdı.

BAŞINDAN VURULDU YOLDA CAN VERDİ

İHA'da yer alan habere göre kafasından vurulan ve ağır yaralanan Ayşe Cenikli 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

5 MERMİ KOVANI BULUNDU

Bülent Cenikli olay yerinden yaya olarak kaçıp Irmak Polis Merkezi'ne giderek olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu. Bülent Cenikli eşini, 'çocuklarını kendisine göstermediği için öldürdüğünü' söyledi. Polis olay yerinde 5 adet 9 mm çaplı tabancaya ait boş kovan ele geçirdi.

KATİL ZANLISI KOCA SORGUYA ALINDI

Bülent Cenikli, teslim olduğu polis merkezinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde darp cebir raporu alınan Bülent Cenikli sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

"SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORDU" İDDİASI

Komşular çiftin sürekli kavga ettiklerini ve karakolluk olduklarını, ölen kadının uğradığı şiddetten dolayı boşanmak istediğini, hatta eşine uzaklaştırma kararı verilince gelip kendisine zarar verir korkusuyla evinin kapı kilidinin bile değiştirmeyi düşündüğünü söylediler. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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