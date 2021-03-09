Vakaların arttığı kentte belediye başkanı da pozitif! 0:00 / 0:00

DHA

Vaka sayılarının son dönemde yükselişte olduğu Tokat'ta, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesi tedbir amacıyla Covid-19 testi yaptırdı.

TEDAVİ SÜRECİYLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

DHA'da yer alan habere göre Eroğlu'nun test sonucu pozitif çıktı. Başkan Eroğlu sosyal medya hesabından durumu ile ilgili bilgi vererek tedavi sürecinin evinde devam ettiğini belirtti.

"TESTİN POZİTİF ÇIKTIĞINI ÖĞRENDİM"

Başkan Eroğlu mesajında, "Değerli hemşerilerim. Önümüzdeki günlerde Ankara’da yapacağımız ziyaretler öncesi zorunlu olarak yaptırdığım Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrenmiş bulunuyorum.

"EVDE İSTİRAHAT HALİNDEYİM"

Hamdolsun şu an için sağlığım yerinde olup, evde istirahat halindeyim. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, bütün hastalarımıza Allah’tan acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.