Vakıf üniversitesi ücretleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. YKS sonuçları için gün sayan öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemine geçecek. Vakıf üniversitesi ya da halk arasındaki tabiriyle özel üniversite tercih etmek isteyen adayların ise en çok araştırdığı konular arasında vakıf üniversitesi (özel üniversite) ücretleri var... İşte 2018 - 2019 akademik yılı vakıf üniversitesi - özel üniversite ücretleri...
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
2018 - 2019 akademik yılı kapsamında Acıbadem Üniversitesi'nin bazı bölümleri için lisans eğitimi ücretleri belli oldu. Buna göre;
Tıp: 96 bin 800 lira
Eczacılık: 43 bin 500 lira
Sosyoloji: 32 bin lira
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilkent Üniversitesi 2018 - 2019 akademik yılında lisans bölümleri ücretini 37 bin 120 lira olarak belirledi.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Hukuk dışındaki diğer lisans eğitimleri 2018 - 2019 akademik yılında 27 bin lira olarak belirlendi. Hukuk eğitimi ise 35 bin lira olarak belirlendi.
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği: 66 bin lira
İktisadi ve İdari Bilimler: 33 bin lira (burs alma durumuna göre ücretler 9 bin liranın altına kadar inebiliyor)
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk - Mimarlık - Psikoloji (Peşin) : 55 bin 400 Lira
Hukuk - Mimarlık - Psikoloji (Taksitli) : 58 bin 626 lira
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Koç Üniversitesi, 2018 - 2019 akademik yılı kapsamında lisans eğitim ücretlerini 76 bin 500 lira olarak belirledi. Tıp Fakültesi ücreti ise 2018 - 2019 akademik yılında 105 bin 500 TL olarak belirlendi.
OKAN ÜNİVERSİTESİ
2018 - 2019 akademik yılı kapsamında Okan Üniversitesi'nde
Tıp: 69 bin lira
Diş Hekimliği: 65 bin lira, olarak belirlendi...
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
Lisans eğitimi veren programlar 2018 - 2019 akademik yılı kapsamında Özyeğin Üniversitesi'nde 60 bin lira olarak belirlnedi.
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
Lisan bölümleri eğirim ücretsi Sabancı Üniversitesi'nin tüm bölümlerinde 2018 - 2019 akademik yılı kapsamında 72 bin 500 lira olarak belirlendi.
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği: 74 bin lira
Tıp: 69 bin lira
Eczacılı: 57 bin lira
Hukuk: 52 bin lira
Psikoloji: 40 bin lira
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