Vakıf üniversitesi ücretleri belli oldu! İşte 2018 - 2019 akademik yılı vakıf üniversitesi ücretleri

Vakıf üniversitesi ücretleri yavaş yavaş belli olmaya başladı. YKS sonuçları için gün sayan öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemine geçecek. Vakıf üniversitesi ya da halk arasındaki tabiriyle özel üniversite tercih etmek isteyen adayların ise en çok araştırdığı konular arasında vakıf üniversitesi (özel üniversite) ücretleri var... İşte 2018 - 2019 akademik yılı vakıf üniversitesi - özel üniversite ücretleri...