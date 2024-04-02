VakıfBank emekli promosyon kampanyası ödemeleri güncellendi. 3 yıl süre ile emekli maaşını Vakıfbank'tan alma taahhütü verenler emekli promosyon ödemelerinden yararlanabilecek. Peki, VakıfBank emekli promosyon ödemeleri ne kadar ve maaş taşıma işlemi nasıl yapılır? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...