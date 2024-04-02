Vakıfbank emekli promosyon kampanyası: 2024 Mart Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar?
VakıfBank emekli promosyon ödemeleri ek gelir elde etmek isteyen emekliler tarafından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası bankalar emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. Milyonlarca SSK, Bağkur'lu için 2024 Mart ayı VakıfBank emekli promosyon kampanyası detaylarını haberimizde derledik. İşte, konuya dair detaylar...
VakıfBank emekli promosyon kampanyası ödemeleri güncellendi. 3 yıl süre ile emekli maaşını Vakıfbank'tan alma taahhütü verenler emekli promosyon ödemelerinden yararlanabilecek. Peki, VakıfBank emekli promosyon ödemeleri ne kadar ve maaş taşıma işlemi nasıl yapılır? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?
1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,
10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,
15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,
20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL
promosyon ödemesi yapılabilecektir.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Emekli maaşını VakıfBank’a taşımak için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca VakıfBank yurtiçi Atm cihazları, VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması ve E-Devlet aracılığıyla da yapılabilir.
KİMLER VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASINDAN YARARLANABİLİR?
Promosyon ödemeleri; 3 yıl süre ile emekli maaşının VakıfBank'tan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecektir. Söz konusu 3 (üç) yıllık süre içerisinde, gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek yıllık artış dolayısıyla, gelir/aylık alanlara ilave promosyon ödemesi yapılmayacaktır.