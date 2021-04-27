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VakıfBank, Entegre Yönetim Sistemi’ni kuran ilk banka oldu

VakıfBank, uluslararası standartlarda yönetilen markaların olmazsa olmazı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarını alarak TÜV-SÜD tarafından gerçekleştirilen Entegre Yönetim Sistemi denetimlerini tamamladı. VakıfBank, böylelikle Türkiye’de Entegre Yönetim Sistemi’ni kuran ilk banka oldu

VakıfBank, Entegre Yönetim Sistemini kurdu
HABERTURK.COM

VakıfBank, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında denetimleri tamamlayarak bütünsel bir sürdürülebilirlik yaklaşımı geliştirmeyi mümkün kılan Entegre Yönetim Sistemi’ne uyum sağladı.

2017 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasyonu ile müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarını; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasyonu ile de çevre ile ilgili her alanda sürdürülebilir yaklaşımını belgelendiren VakıfBank, 2018 yılında da OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını alarak süreçlerini tamamlamıştı.

Sürdürülebilirlik temelinde ilerlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren VakıfBank, Alman denetim firması TÜV-SÜD tarafından gerçekleştirilen ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminden oluşan ISO Entegre Yönetim Sistemi denetimlerinden başarıyla geçti. VakıfBank, genel müdürlük birimleri ve tüm şubelerinde Entegre Yönetim Sistemi’ni kuran ve Entegre Sertifikasyon Denetimi sonrasında sertifikayı alan Türkiye’deki ilk banka oldu.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “VakıfBank’ta sürdürülebilirliği kurumsal stratejimizin bir parçası olarak görüyor, tüm iş süreçlerimizi bu yaklaşımla şekillendiriyoruz. Kuruluşundan bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almamızın yanı sıra sürdürülebilir bankacılık alanında elde ettiğimiz pek çok başarının da katkısıyla bu yaklaşımlarımızı somut hale getiriyoruz. Bu alanda öncü bir rol üstlenerek tamamladığımız süreçlerle kurduğumuz Entegre Yönetim Sistemi sertifikasyonu, bu yaklaşımımızı uluslararası standartlarda teyit ve takdir ediyor. Hizmet kalitemizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı, faaliyetlerimizin çevreye olan etkisini en aza indirmeye yönelik çabalarımızı ve çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sunmaya yönelik önlemlerimizi bir bütün olarak görüyoruz. Tüm çalışanlarımızı da sürece aktif şekilde dâhil ediyoruz. Söz konusu sertifikalar kapsamında Şubat 2021 sonu itibarıyla 817 şubemizde görev yapan 1.210 çalışanımıza eğitim verdik. Tüm paydaşlarımız için kalite, çevre ve iş güvenliği anlamında her geçen gün daha üst seviyelere ulaşmamızı sağlayacak adımlar atmayı sürdüreceğiz. Süreç boyunca Entegre Yönetim Sistemi’ne katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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