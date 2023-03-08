Vakıfbank EYT emekli promosyon ödemeleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Meclis'ten geçerek yasalaşmasının ardından gündeme geldi. 8 Eylül 1999 günü de dahil olmak üzere 9 Eylül 1999 yılından öncesi sigortalıları kapsayan EYT düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin kişiye emekli olma hakkı tanındı. Prim gün sayısını ve çalışma süresini ve sigortalılık süresini tamamlayanlar başvurularını yaparak emekli maaşı alabilecek. İşte, Vakıfbank EYT emekli promosyon ödemeleri...