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        Haberler Spor Voleybol VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Kendall Kipp'i kadrosuna kattı - Voleybol Haberleri

        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Kendall Kipp'i kadrosuna kattı

        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Columbus Fury forması giyen ABD'li pasör çaprazı Kendall Kipp'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 16:39 Güncelleme: 13.05.2024 - 16:39
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        VakıfBank'a ABD'li pasör çaprazı!
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        VakıfBank, son olarak Columbus Fury'de forma giyen ABD'li pasör çaprazı Kendall Kipp'i transfer etti.

        Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ağustos ayında takıma katılacak 23 yaşındaki voleybolcu için, "Yeni başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kupalara hep birlikte yürüyeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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