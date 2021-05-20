

Tarih, edebiyat, iktisat, felsefe, sanat, insan ve toplum bilimleri oluşan eserleri kültür dünyasına kazandırmaya devam eden VBKY, rengârenk ve sürükleyici kitapları ile çocukların dünyasına misafir oluyor. Çocukların zihinsel, bilişsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek için uzman pedagog ve psikolog onaylı eserler, miniklerin ilgisine sunuluyor. Çocuk edebiyatı kitaplığının ilk eseri “Kardan Adam ve Güneş”in (+3 yaş) ardından 800 yıllık bir fabl olan “Papağan ve Tüccar” da (+6 yaş) VBKY markasıyla raflardaki yerini aldı.

Renkli resimli, akıcı ve neşeli anlatımlar

Çocukların algılarına uygun olarak hazırlanan kitaplar minikleri heyecan verici bir yolculuğa davet ediyor. Çocuklara ebeveynleriyle birlikte nitelikli zaman geçirebilme imkânı tanıyan eserler, renkli resimler, akıcı ve neşeli anlatımlarla çocukların hayal dünyasını zenginleştirmeyi amaçlıyor. Susan Taghdis ve Ali Mafakheri’nin eseri “Kardan Adam ve Güneş”, “su döngüsü çocuklara nasıl anlatılır?” sorusuna yanıt arayanlara yol gösterici bir rehber niteliği taşıyor. Türkçeye çevirisini Dr. Müge Akbulut’un yaptığı kitap, insan kaynaklı küresel iklim değişikliği etkilerinin en güçlü şekilde görülebileceği su döngüsünü anlatırken, çocukların sevdikleriyle birlikte kurduğu duygusal bağı kardan adam metaforu üzerinden yorumlayan modern bir fabl özelliğini taşıyor.

800 yıllık bir fabl

Türkçeye ilk kez VBKY tarafından kazandırılan bir diğer eser ise 800 yıllık bir fabl olan “Papağan ve Tüccar” oldu. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevi’sinden uyarlanan hikâye, tüccar bir kadın ile pek çok kıymetli kuş arasında gözdesi olan papağanının ilişkisini konu alıyor. Fabl olarak yazılmış bu hikâye, okuyucuların üzerinde düşünmeleri ve tartışmaları için zengin bir içerik sunarken, göz alıcı çizimler küçükleri kendi görsel hikâyelerini oluşturmaya teşvik ediyor. Ödüllü İranlı çizer ve yazar Marjan Vafaeian, geçmişten günümüze taşınan bu nadide hikâyeyi modern bir dokunuşla resmediyor. 6 yaş ve üzerindeki çocukların okuyabilecekleri kitabın Türkçeye çevirisi Dr. Müge Akbulut’a ait.