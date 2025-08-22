Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Vakıfbank personel alımı 2025: Vakıfbank personel alımı sınavı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        Vakıfbank personel alımı 2025: Vakıfbank personel alımı sınavı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        VakıfBank, 2025 yılında müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı ve memur pozisyonları için personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru sırasında adaylara ünvan tercihi için aşağıdaki seçenekler sunulacaktır. Adaylar aşağıdaki ünvanlardan sadece birini tercih edebilecektir. Başvurular 21 Ağustos tarihinde başladı. Peki, 2025 Vakıfbank personel alımı sınavı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2025 - 13:36 Güncelleme: 22.08.2025 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Vakıfbank personel alımı 2025 ilanı yayınlandı. Adayların başvuru süreci, şartlar ve sınav detaylarına ilişkin tüm bilgiler netleşti. Peki, 2025 Vakıfbank personel alımı sınavı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        2

        VAKIFBANK PERSONEL ALIMI DETAYLARI

        SINAV TARİHİ

        21.09.2025 Pazar - Saat 10.00

        BAŞVURU TARİHLERİ

        21.08.2025 (Perşembe) – 07.09.2025 (Pazar)

        SINAVIN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ MERKEZLER

        Adana, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Çanakkale, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Iğdır, İstanbul (Anadolu), İstanbul (Avrupa), İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Zonguldak.

        BAŞVURU SÜRECİ

        İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi https://vakifbank.istanbul.edu.tr adresi üzerinden giriş yapılacak ve sınav başvuru formu doldurulacaktır.

        Başvuru sırasında adaylara ünvan tercihi için aşağıdaki seçenekler sunulacaktır. Adaylar aşağıdaki ünvanlardan sadece birini tercih edebilecektir.

        • Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı

        • Uzman Yardımcısı

        • Memur

        Sınav başvuru formu doldurulurken adayların son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraflarını sisteme yüklemesi gerekmektedir. Yüklenecek fotoğraf, sınav günü adayı kolaylıkla tanıtacak nitelikte ve ön cepheden çekilmiş olmalıdır. Başvurusunu tamamlayan adaylar başvurularına ilişkin hiçbir konuda (kişisel bilgiler, sınav merkezi, fotoğraf vb.) değişiklik yapamayacaktır.

        Başvurular sadece İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi (https://vakifbank.istanbul.edu.tr) üzerinden yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların, yapılan başvuruya ilişkin herhangi bir belge göndermesine gerek yoktur.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        BAŞVURU KOŞULLARI

        Adayların sınava başvurabilmesi için;

        1. T.C. vatandaşı olmak,

        2. 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak,

        3. İkamet şartına ilişkin olarak;

        Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanları için ikamet şartı aranmamaktadır.

        Uzman Yardımcısı ünvanına başvuran adaylar Tablo-2’de yer alan il/illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-2’de yer alan il/illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

        Memur ünvanına başvuran adaylar Tablo-3'te yer alan il/illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-3'te yer alan il/illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

        4. Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamak,

        5. Herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak, (Cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, paraya çevrilmiş olması veya affa uğramış olması halleri dâhildir.)

        6. Daha önce Bankamızın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılıp mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak, (Daha önce Müfettiş Yardımcılığı/BT Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavını kazanarak Müfettiş Yardımcılığı/BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatından sonra Bankanın herhangi bir biriminde görevlendirilenler sınava kabul edilmez. Diğer ünvanlarda ise mülakatta başarılı olmasına rağmen göreve başlamayanlar veya başvurduğu ünvandan farklı bir ünvanda görevlendirilenler sınava kabul edilmez.)

        3

        7. Bankamızda çalışırken herhangi bir nedenle ilişiklerinin kesilmemiş olması, (Sınav başvurusundan sonra Bankamızdan ayrılan adaylar, sınav sürecinde başarılı olsalar dahi işe başlatılmazlar.) 8. Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;

        Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Memur ünvanları için; öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve sırasıyla Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3’te yer alan lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 22.12.2025 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

        9. Sağlık durumuna ilişkin olarak;

        Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanları için; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya ve sürekli

        seyahate elverişli olmak, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)

        Uzman Yardımcısı ve Memur ünvanları için; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya elverişli olmak, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)

        10. Erkek adayların askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmaları ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak, (Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)

        Yukarıda belirtilen şartların tamamını sağlamaları gerekmektedir.

        Sınava başvuru yapılırken İstanbul Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi'ne girilen bilgilerde yanlış ya da hatalı beyanda bulunan, işe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı tespit edilen adayın, sınavı kazanmış olsa dahi kazanmamış sayılacağı ve sınavla ilgili herhangi bir hak iddia edemeyeceği; bu hususların sınava başvuran her aday tarafından başlangıçta ve kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt edilmiş sayılacağı mutlaka bilinmelidir.

        İLAN DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BM Gazze'de kıtlık ilan etti
        BM Gazze'de kıtlık ilan etti
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! Rusya'da yakalandı!
        Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı
        Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        “Birçok kapanan süt işletmesi var"
        Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor!
        Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        Göle nazır villaya niyet, tarlaya kısmet!
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Turist sayısında gerileme
        Turist sayısında gerileme
        Zengezur Koridoru'nda stratejik hamle
        Zengezur Koridoru'nda stratejik hamle
        Güney Kore'den konut fiyatlarını kontrol altına almak için hamle
        Güney Kore'den konut fiyatlarını kontrol altına almak için hamle
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        ABD kamyon şoförlerine çalışma vize vermeyi durdurdu
        Sağlık Bakanlığı'ndan mesai açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan mesai açıklaması
        Donetsk Ukrayna'nın savunması için neden bu kadar önemli?
        Donetsk Ukrayna'nın savunması için neden bu kadar önemli?
        İşte sonbaharda bile sıcak 6 Akdeniz şehri!
        İşte sonbaharda bile sıcak 6 Akdeniz şehri!
        Sıcak hava uyarısı!
        Sıcak hava uyarısı!
        Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı
        Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        Solgun bakışlar, renksiz kaşlar... Yorgun görünmek moda oldu!
        "Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 83'ü sivil"
        "Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 83'ü sivil"