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VakıfBank saat kaçta açılır, kaçta kapanır? İşte VakıfBank çalışma saatleri

Vakıfbank’ın çalışma saatleri merak edilerek araştırılıyor. Peki, Vakıfbank saat kaçta açılıyor? Vakıfbank saat kaçta kapanıyor? İşte Vakıfbank 2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler.

VakıfBank

Vakıfbank’ın çalışma saatlerini merak ederek araştırıyor. Bu sebeple bizde Vakıfbank saat kaçta açılıyor? Sorusuna cevap ararken Vakıfbank saat kaçta kapanıyor? Sorusunun cevabını da yanıtlayarak gün içerisinde bankacılık işlemleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşı bilgilendirmek isteriz.

Vakıfbank Çalışma Saatleri Nedir?

Vakıfbank ülke geneli bütün şubeleri hafta içi her gün sabah 09:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde Vakıfbank Çalışma Saatleri Nedir?

Vakıfbank Corona tedbirleri kapsamında çalışma saatlerini 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verirken yeni normalleşme sürecinde yine normal çalışma saatlerine dönüşü gerçekleştirdi.

Vakıfbank Öğle Saati Açık mı?

Vakıfbank'ın tüm şubelerinde personelin yemek ihtiyacını gidermesi amacı ile saat 12:30 ile 13:30 saatleri arasında öğle arası mola verildiği için o saat aralığında hizmet vermemektedir.

Vakıfbank Hafta Sonu Açık mı?

Vakıfbank’ın bütün şubeleri hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olduğu için hizmet vermemektedir..

Vakıfbank Resmi Tatil Günleri Açık mı?

Vakıfbank'ın ülke geneli şubeleri resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda kapalı olduğundan dolayı hizmet vermemektedir.

Vakıfbank İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı

Sorumlu Kişi: Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Üst Yönetim Kurulu

Vakıfbank Genel Müdürlük: Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi

No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul

Vakıfbank Genel Müdürlük Telefonu: 0 216 724 10 00

Vakıfbank Genel Müdürlük Faks Numarası: 0 216 724 39 09

Vakıfbank Çağrı Merkezi Numarası: 0850 222 0724

İnternet Adresi: https://www.vakifbank.com.tr

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