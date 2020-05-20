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Vakıfbank'tan 3 ay geri ödemesiz bayram kredisi

VakıfBank, Bayram kredisi kampanyası kapsamında, tüm bireysel segmentli müşterilerine 3 ay ödemesiz kredi imkanı sunacak. 125 bin TL üst limite kadar 0.98 faiz oranıyla kredi kullandırılacak

Vakıfbank
HABERTURK.COM

VakıfBank, salgınla birlikte açıkladığı ekonomik paket desteklerinin ardından, geleneksel 'Bayram Kredisi'yle de müşterilerine destek olmaya devam ediyor. VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, Bayram Kredisi için aylık yüzde 0,98 faiz oranı uygulanacak ve VakıfBank müşterileri, 3 ay ödemesiz dönemli krediden 60 aya varan vade seçenekleriyle faydalanabilecek.

Kredi kampanyasına yönelik açıklamalarda bulunan VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, her zaman olduğu gibi bu kampanya ile öncelikle ihtiyaç sahiplerine rahat bir nefes aldırmayı hedeflediklerine dikkat çekti. Çelebi, "Bayrama özel 3 ay ödemesiz, 60 ay vadeli kredimizden ihtiyaç sahibi tüm bireysel segmentli müşterilerimiz faydalanabilecek. Ramazan Bayramı'na özel hazırlanan kredi paketinin üst limiti 125 bin TL olup, aylık yüzde 0,98 gibi piyasa koşullarına göre uygun bir faiz oranı uygulanacak" dedi.

SMS İLE BAŞVURU

VakıfBank müşterileri SMS ile de Bayram Kredisine başvurabilecek. Bu kanaldan başvurularda, "KREDI" "TCKN" "AYLIK GELİR" bilgileri aralarında birer boşluk bırakarak 5724'e SMS gönderilmesi yeterli olacak.

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