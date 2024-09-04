VakıfBank'tan sakatlık açıklaması!

Vakıfbank Kulübü, formasını giyen Zehra Güneş, Cansu Özbay ve ABD'li oyuncu Ali Frantti'nin sakatlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı.

Sarı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Zehra Güneş: Sporcumuz Zehra Güneş’in sol dizinde menisküs ve kıkırdak zedelenmesine bağlı bir sakatlık tespit edilmiştir. Yapılan tetkikler sonrasında tedavisine başlanan Güneş’in durumu 3 hafta süresince sağlık ekibimizce takip edilmiştir. Son kontrollerin ardından sakatlığında olumlu yönde ilerleme gözlemlenen sporcumuz, 3 Eylül itibarıyla takımla hafif çalışmalara başlamıştır. Zehra Güneş’in yaklaşık 3 hafta sonra takım antrenmanlarının tamamına katılması beklenmekte olup Ekim ayının ikinci haftasından itibaren sahalara dönmesi beklenmektedir.

Cansu Özbay: Sporcumuz Cansu Özbay’ın sağ ayak tabanında plantar fasiit sakatlığı tespit edilmiştir. Yapılan tetkikler sonrasında sağlık ekibimizce tedavisine başlanan Özbay için yaklaşık 4 haftalık tedavi süresi öngörülmektedir. Cansu Özbay’ın önümüzdeki haftadan itibaren takımla birlikte hafif çalışmalara başlaması beklenmekte olup tedavi süresi sonrasında sahalara dönüşü ile ilgili yeniden değerlendirme yapılacaktır.

Ali Frantti: Sporcumuz Ali Frantti’nin daha önce belinde yaşadığı sakatlığının nüksettiği tespit edilmiştir. Sporcumuza sağlık ekibimizce enjeksiyon tedavisi uygulanmış ve 3 günlük dinlenme sonrası 3 Eylül itibarıyla takımla hafif çalışmalara başlamıştır. Ali Frantti’nin bir hafta içerisinde takım antrenmanlarının tamamına katılması beklenmektedir."