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Vakıflar Genel Müdürü Habertürk'e konuştu: Tarihi duvara zarar vermedik

358 yıllık Mısır Çarşısı'nın duvarını kaplayan elektrik panoları tartışılırken Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuştu: "Tarihi duvara zarar vermedik. Biz bir eseri kurtardık. Eleştirenler başka yer göstersin. Başka çözümleri varsa söylesinler hemen yapalım..."

22.10.2018 - 13:33 | Güncelleme:

Restorasyonu geçtiğimiz aylarda tamamlanan 358 yıllık Mısır Çarşısı'nın duvarını kaplayan elektrik panoları bugün en çok konuşulan haberlerden biri oldu. 45 adet çelik elektrik panosunun çarşının duvarını kapatması eleştiriliyor, konu sosyal medyada tartışılıyor.  Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuştu, tüm bu eleştirilere yanıt verdi.

 

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, elektrik panolarının tarihi duvara zarar vermediğini, duvarla pano arasında 10 cm. mesafe olduğunu ve yere çakıldığını anlattı: "Tarihi bir çarşıyı yaşatmak için restorasyon yaptık. Burası şarküteri ve baharat ürünlerinin satıldığı bir çarşı. Yani bozulmaya müsait ürünler satılıyor ve içeriyi soğutmak zorundayız. Restorasyon öncesinde klima kirliliği vardı. Her dükkanının önünde klimalar görüntü kirliliği yaratıyordu. Ayrıca da elektrik tesisatı çok eskiydi ve büyük tehlike barındırıyordu. Çarşıyı restorasyona almamızın en önemli nedeni de buydu. Çalışmalar kapsamında tesisat yeraltına alındı ve merkezi soğutmaya geçildi. Ancak merkezi soğutmaya güç verecek mekanizmayı bir yere koymamız gerekiyordu. Biz de bu mekanizmayı çarşının en kör noktasına, kimsenin girip çıkmadığı, turistlerin görmediği bir noktaya yerleştirdik. Tarihi duvara zarar verildiği doğru değil. Zira elektrik panoları duvara monte edilmedi. Duvarla pano arasında 10 cm'lik boşluk var. Panolar yere monte edildi. Biz bir eseri kurtarıyoruz. Ama işin aslını astarını bilmeyenler eleştiriyor. Çarşıyı yaşatmak, içeriyi soğutmak için o panoların bir yere konulması gerekiyordu ve en görünmeyen en zarar vermeyecek şekilde panolar yerleştirildi. Eleştirenler başka bir yer göstersinler. Başka çözümleri varsa hemen yapalım..."

  

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 6 dakika önce
    Arkadas komik olmayin bu dokuya hic uymamis ayrica biz degil cozumu siz bulacaksiniz parayi siz akiyorsunuz ben degil
  • Misafir 7 dakika önce
    Doğru söylemiş sayın genel müdür tarihi esere zarar vermeden pano yapmışlar. Adamında söylediği gibi daha iyi bir fikri olan gidip söylesin yapsınlar
  • Misafir 14 dakika önce
    Yer altına koy panoları
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