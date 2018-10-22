Restorasyonu geçtiğimiz aylarda tamamlanan 358 yıllık Mısır Çarşısı'nın duvarını kaplayan elektrik panoları bugün en çok konuşulan haberlerden biri oldu. 45 adet çelik elektrik panosunun çarşının duvarını kapatması eleştiriliyor, konu sosyal medyada tartışılıyor. Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a konuştu, tüm bu eleştirilere yanıt verdi.

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, elektrik panolarının tarihi duvara zarar vermediğini, duvarla pano arasında 10 cm. mesafe olduğunu ve yere çakıldığını anlattı: "Tarihi bir çarşıyı yaşatmak için restorasyon yaptık. Burası şarküteri ve baharat ürünlerinin satıldığı bir çarşı. Yani bozulmaya müsait ürünler satılıyor ve içeriyi soğutmak zorundayız. Restorasyon öncesinde klima kirliliği vardı. Her dükkanının önünde klimalar görüntü kirliliği yaratıyordu. Ayrıca da elektrik tesisatı çok eskiydi ve büyük tehlike barındırıyordu. Çarşıyı restorasyona almamızın en önemli nedeni de buydu. Çalışmalar kapsamında tesisat yeraltına alındı ve merkezi soğutmaya geçildi. Ancak merkezi soğutmaya güç verecek mekanizmayı bir yere koymamız gerekiyordu. Biz de bu mekanizmayı çarşının en kör noktasına, kimsenin girip çıkmadığı, turistlerin görmediği bir noktaya yerleştirdik. Tarihi duvara zarar verildiği doğru değil. Zira elektrik panoları duvara monte edilmedi. Duvarla pano arasında 10 cm'lik boşluk var. Panolar yere monte edildi. Biz bir eseri kurtarıyoruz. Ama işin aslını astarını bilmeyenler eleştiriyor. Çarşıyı yaşatmak, içeriyi soğutmak için o panoların bir yere konulması gerekiyordu ve en görünmeyen en zarar vermeyecek şekilde panolar yerleştirildi. Eleştirenler başka bir yer göstersinler. Başka çözümleri varsa hemen yapalım..."

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