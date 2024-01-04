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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Valencia Basket: 88 - Anadolu Efes: 93 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Valencia Basket: 88 - Anadolu Efes: 93 MAÇ SONUCU

        Temsilcimiz Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı İspanya ekibi Valencia Basket'e 93-88 yenildi. Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekibimiz, organizasyondaki 11. yenilgisini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 00:19 Güncelleme: 04.01.2024 - 00:19
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        Anadolu Efes, İspanya'da kayıp
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        Valensiya kentindeki Pabellon Fuente de San Luis Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunda her iki takımda birbirine sert savunma uygularken, mücadelenin ilk periyodu 18-18 eşitlikle tamamlandı.

        İkinci çeyrekte her iki takımda hücumda etkili oynarken Anadolu Efes, soyunma odasına 45-43 önde gitti. Üçüncü periyotta hem pota altından hem de dış atışlarda daha etkili olan Valencia Basket, üçüncü çeyreği 71-66 önde tamamladı.

        Final periyodunda bir ara 9 sayıya (91-82) kadar çıkan farkı son dakikalarda 3 sayıya (91-88) kadar indiren Anadolu Efes, geri dönüşü tamamlayamadı ve mücadeleyi 93-88 kaybetti.

        Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 11. yenilgisini almış oldu.

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