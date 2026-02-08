Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Valencia-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

        Valencia-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

        Real Madrid, La Liga'nın 23. haftasında Valencia ile karşı karşıya geliyor. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek maçta Real Madrid şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. Valencia ise Real Madrid karşısında puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Mestalla Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Valencia-Real Madrid maçının saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Valencia-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?" İşte Valencia-Real Madrid maçı başlama saati...

        Giriş: 08.02.2026 - 21:06 Güncelleme: 08.02.2026 - 21:06
        1

        Valencia-Real Madrid maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu sezon kötü günler geçiren Velancia, 22 maçta topladığı 23 puanla 17. sırada düşme hattında yer alıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid ise bugüne kadar oynadığı 22 maçta 54 puan toplayarak Barcelona'nın arkasında bir maç eksiği ile 2. sırada kendine yer buldu. Zorlu mücadele için geri sayım sürerken milli oyuncu Arda Güler'in Valencia karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, Valencia-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte detaylar...

        2

        VALENCİA-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Valencia-Real Madrid maçı 8 Şubat Pazar günü saat 23.00'te oynanacak

        3

        VALENCİA-REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mestalla Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Son haftaların formada isimleri arasında yer alan milli oyuncu Arda Güler, Valencia karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

        5

        Muhtemel 11'ler

        Valencia: Dimitrievski, Foulquier, Eray Cömert, Tarrega, Gaya, Luis, Rodriguez, Rioja, Beltran, Danjuma, Duro.

        Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Camavinga, Tchouameni, Mastantuono, Arda, Mbappe, Gonzalo.

