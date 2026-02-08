Valencia-Real Madrid maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu sezon kötü günler geçiren Velancia, 22 maçta topladığı 23 puanla 17. sırada düşme hattında yer alıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid ise bugüne kadar oynadığı 22 maçta 54 puan toplayarak Barcelona'nın arkasında bir maç eksiği ile 2. sırada kendine yer buldu. Zorlu mücadele için geri sayım sürerken milli oyuncu Arda Güler'in Valencia karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, Valencia-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte detaylar...