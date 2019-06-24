Valentine Ozornwafor, Galatasaray'ın yeni defans oyuncusu olarak spor gündemine geldi. Nijerya'da dikkatleri üstüne çeken genç yıldız Valentine Ozornwafor, Galatasaray'ın ilk yaz transferi oldu. Valentine Ozornwafor'ın hayatından detaylar haberimizde.
VALENTİNE OZORNWAFOR KİMDİR?
1 Haziran 1999 doğumlu olan Valentine Ozornwafor, Nijerya ekiplerinden Enyimba Aba takımında forma giyiyor.
Stoper pozisyonunda oynayan genç oyuncu, 5 kez Nijerya U20, 1 kez de Nijerya U23 takımlarında forma giyerken bu yıl Nijerya Milli Takım'ına çağrıldı.
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