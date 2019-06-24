Üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yaz transfer dönemindeki ilk transferini gerçekleştirdi.
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Galatasaray, devre arasında anlaştığı 19 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'u transfer etti.
Bugün yeniden İstanbul'a gelen ve sağlık kontrollerinden geçen genç savunmacının bonservisi alındı.
Teknik direktör Fatih Terim, Ozornwafor'u sezon öncesindeki kampına götürecek ve genç futbolcunun durumu burada netleşecek. 19 yaşındaki Nijeryalı iyi performans göstermesi durumunda A Takım bünyesinde kalacak. Şu aşamada yetersiz bulunması durumunda ise kiralık olarak gönderilecek.
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